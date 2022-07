V prvním poločase to bylo ze strany Arsenalu docela dobré, ve druhé půli to nebylo dle představ trenéra Martina Jánošíka. „Dnes jsme nedali žádnou branku. V prvním poločase jsme hráli velice dobře, vytvořili si nějaké šance, ale mrzí mne, že jsme je nedotáhli do konce. V kombinaci jsme nebyli přesní, tím ztrácíme možnost vstřelení gólu. Závěr utkání byl z naší strany takový mdlý," řekl Martin Jánošík, kouč České Lípy.