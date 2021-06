Sportovní areál Modré na Děčínsku hostil přípravný zápas, ve kterém se představil českolipský Arsenal a Sokol Hostouň, který hraje třetí ligu. Papírový favorit nakonec slavil výhru 2:1, Česká Lípa ale výkonem rozhodně nezklamala.

Arsenal Česká Lípa - Sokol Hostouň 1:2 (1:0) | Foto: Jaroslav Marek

„Dnes to byl nejlepší zápas na jaře, ze začátku byl skoro až exelentní. Škoda, že jsme z toho vytěžili jen jednu branku. Mohli jsme klidně vést tři nebo čtyři nula. Pak jsme trochu uvadali fyzicky, což se dalo očekávat. Kluci se s tím ale vyrovnali dobře, přesto, že jsme inkasovali dva góly. Nejvíce mne mrzí první gól z laciné ztráty, to soupeři trestají. Jinak to byla ale opravdu dobrý zápas,“ pochvaloval si Martin Jánošík, kouč Arsenalu.