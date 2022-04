FOTO: Arsenal poprvé na jaře ztratil. Nevyužil zaváhání konkurentů

Fotbalisté České Lípy hlásí první jarní ztrátu, když doma remizovali s Kladnem 1:1. Je to o to mrzutější, jelikož ztratil jak první Most, tak druhé Neratovice.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Žižka střílí mezi Borákem a golmanem Pettíkem vedoucí branku. | Foto: Jaroslav Marek

Kanonýr Deníku Machara sestřelil Bukovany. Za góly byly rundy slivoviček, směje se Fotbalisté Svoru vstoupili do jarní části okresního přeboru na Českolipsku správným směrem.… Přečíst článek > „Pro nás to nebyl dobrý zápas, ztratili jsme dva body. Byli jsme nervózní, hlavně v prvním poločase. Místo toho, aby nás vstřelený gól uklidnil, tak jsme si nepřihráli, chyběla kombinace a hlavně jsme ztráceli míče, tím jsme nabídli soupeři šance k útočení. Myslím si, že jsme měli kopat penaltu a gól jsme dostali po faulu na gólmana. Nicméně, ztráta bodů je velmi nepříjemná," smutně pravil Martin Jánošík, kouč Arsenalu. Úvod důležitého utkání mezi třetím a čtvrtým týmem tabulky patřil domácím. V 9. minutě Hejl nacentroval zprava míč před branku, kde Šimon sklepl míč na branku. Gólman Pettík pozdě zareagoval, balón se odrazil k naběhnuvšímu Žižkovi, který jej protlačil za brankovou čáru - 1:0. Domácí byli ale zbytečně nervózní, ztráceli míče, nepřihráli si a tak v 11.minutě musel Lípu zachraňovat českolipský gólman Plechatý, když likvidoval dvě nebezpečné střely, které mířily do jeho svatyně. Pak přišla 29. minuta, kdy Nosek prošel obranou a v cestě mu stál kladenský gólman, který mu skočil pod nohy a Nosek se poroučel k zemi. Hlavní rozhodčí Šimeček na tento zákrok nereagoval a odpískal rohový kop. Ve druhém poločase se hra odvíjela stejně, jako v prvním. Jen s tím rozdílem, že se prosadil Jeslínek v souboji s českolipským gólmanem Plechatým. Domácí se dožadovali předchozího faulu na gólmana, rozhodčí opět nic, branku uznal - 1:1. Hra pokračovala s řadou nepřesností na obou stranách a tak zápas skončil remízou. Ke konci musel opustit hřiště po druhé žluté českolipský Blažek. „Dnes náš výkon hodnotím pozitivně. Jsem rád, že vezeme bod z venku s tak těžkým soupeřem. Myslím si, že jsme měli více šancí než domácí," má jasno Jan Procházka, kouč Kladna. Arsenal Česká Lípa - SK Kladno 1:1 (1:0) Branky: 9. Žižka – 58. Jeslínek. Rozhodčí: Šimeček. ŽK 2:3. ČK: Blažek (Česká Lípa), 150 diváků. Česká Lípa: Plechatý – Hejl, Dvořák, Blažek, Baláž – Vacek, Ješeta, Kazda – Žižka, Šimon - Nosek (90. Štajner) MIROSLAV DALÍK