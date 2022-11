Českolipští vstoupili do utkání dobře, již v 7. minutě Havel prošel podél brankové čáry přes obránce, následoval centr před branku, kde se nejlépe z orientoval Dvořák a ten poslal Arsenal do vedení - 0:1. Následovala šance domácích, kdy Tsopa z hranice vápna vystřelil, jenže se do jeho střeli postavil Dvořák. V 29. minutě měli domácí štěstí po střele Blažka, míč orazítkoval jen břevno domácí branky. Potom ještě mohl skórovat Havel, ale domácí gólman Brožek byl proti. Ve 45. minutě Blažek zakončil svůj průnik centrem na Havla, který se nemýlil - 0:2.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili s náskokem dvou gólů a začali jsme hrát, řekl bych laxně, s menším pohybem. Soupeř naopak hru zrychlil, byl agresivnější a my jsme se tím špatně srovnávali. Pustili jsme ho do menšího tlaku, takže z tohoto pohledu nejsem s druhým poločasem spokojen. Dali jsme třetí gól, ale dostali zbytečný gól po penaltě, která nemusela být. V závěru jsme měli nějaké příležitosti k navýšení skóre, nestalo se," dodal Jánošík.

Do druhého poločasu domácí zlepšili pohyb a důraz, výsledkem bylo zlepšení hry, jenže do šancí se moc nedostávali. Třetí gól hostů zařídila dvojice Blažek a Halbich. Prvně jmenovaný poslal centr za obranu, kde si míč zpracoval Halbich a svůj průnik okořenil gólem - 0:3. Pak se ke slovu dostali domácí, kdy po faulu Blažka na Macháčka ve vápně hlavní arbitr nařídil pokutový kop, který proměnil sám faulovaný - 1:3. V závěru utkání měli oba soupeři několik možností ke vstřelení branky, jenže se to nestalo a Lípa si odvezla tři body.

„Lípa má svoji kvalitu, chtěli jsme na to zareagovat, ale byli jsme v první půli ustrašení, Nehráli jsme to, co jsme si řekli před zápasem. Pro nás to byl vrchol sezóny, protože víme, že Lípa už dlouho hraje dobrý fotbal. Srazily nás góly v první půli, které byly jak přes kopírák. Ve druhém poločase jsme to trochu otevřeli a pak to bylo pro nás pohodové utkání, což jsme korunovali brankou, mohlo jich být více. Gratulace soupeři k vítězství," sportovně přiznal domácí trenér Miroslav Kratochvíl.

V příštím posledním domácím kole podzimní části hraje Česká Lípa s Meteorem Praha. Výkop je v sobotu 5. listopadu od 10.15.

Sokol Libiš - Arsenal Česká Lípa 1:3 (0:2)

Branky: Branky: 62. Macháček z pen. - 7. Dvořák, 45. Havel, 65. Halbich. Rozhodčí: Šimeček. ŽK: 1:1. Diváci: 150.

Česká Lípa: Plechatý – Baláž, Filip, Dvořák, Henzl – Blažek – Kazda (86. Nosek), Havel (66. Valta) – Šimon (83. Žižka), Bulejko (83. Ješeta) - Halbich.

MIROSLAV DALÍK