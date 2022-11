„Vítězství výborné, ale místo toho, aby nám rychlé vedení psychicky pomohlo a zápas jsme zvládli v klidu, tak nám to spíše uškodilo. Uspokojilo nás vedení, soupeř naopak začal být důraznější v napadání. My jsme byli bez pohybu, neaktivní, ztráceli jsme míče. Soupeř toho využil ke snížení o jednu branku. Naštěstí jsme se včas vzpamatovali, i když ještě deset minut ve druhé půli jsme byli nervózní. Trvalo nám chvíli, než jsme se dostali do obrátek. Čtvrtý gól nás uklidnil a pak jsme to již zvládli," hodnotil utkání Martin Jánošík, kouč České Lípy.

Lípa šla brzo do vedení, již ve 4. minutě Bulejko přihrál zcela volnému Šimonovi do vápna a ten poslal balón za Tomova záda - 1:0. O pět minut později Baláž poslal centr na zadní tyč, kde byl Bulejko a domácí vedli 2:0. V 17. minutě se do šance dostali hosté. Z trestného kopu Krůty se u brankové čáry dostal k míči Greguš, jeho střelu gólman tělem v pádu vytěsnil do břevna. V 31. minutě si Halbich narazil balón s Balážem, pak si poradil s obráncem a vzápětí se mu podařilo vstřelit třetí gól. Ve 42. minutě Havel ve vlastním pokutovém území zatáhl Kordiaka za ruku a byl z toho pokutový kop, který proměnil Krůta - 3:1. V předposlední minutě první půle hostům nabídl snížení českolipský Dvořák, když hlavou poslal centr od pražského Dvořáka za Králova záda - 3:2.

Ve druhém poločase se Lípa z počátku hledala a chytla se až po vstřeleném čtvrtém gólu. Havel poslal centr před branku, kde byl Šimon a ten nedal šanci vyniknout gólmanu Tomovi - 4:2. Skóre mohl pro Lípu zvýšit Žižka, když se po výkopu Krále dostal za obranu a své sólo zakončil pouze do gólmana. Renomé si napravil Žižka při páté brance. Nejprve vybojoval míč a pak jej poslal zcela volnému Šimonovi a ten využil nepozornosti obránců i gólmana, když zakončil hattrick - 5:2.

„Prvních deset minut jsme hráli tragicky, prohrávali jsme již 2:0. Pak jsme ještě nějaké šance přežili, ale potom jsme domácí více napadali a dali dva góly. Okolo sedmdesáté minuty se začal lámat chleba, neobsadili jsme soupeře a ten zvýšil na 4:2. Soupeři chci pogratulovat k výhře a přeji jim hodně štěstí k postupu do třetí ligy," řekl František Jakubec, trenér Meteoru Praha.

Arsenal Česká Lípa - Meteor Praha 5:2 (3:2)

Branky: 4., 62. a 81.Šimon, 31. Halbich, 9. Bulejko – 42. Krůta (PK), 44. vlastní Dvořák. Rozhodčí Doubek. ŽK 3:3, 165 diváků.

Česká Lípa: Král – Krčmář (73. Ješeta), Filip, Dvořák, Henzl – Blažek, Havel (46. Kazda) - Baláž, Bulejko (64. Nosek) – Šimon, Halbich (64. Žižka)

MIROSLAV DALÍK