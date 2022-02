Do zápasu vstoupili domácí lépe, hned v 5. minutě se gólmanu hostí Junkovi nepodařil výkop, míč na vápně zachytil Baláž a pak nedal brankáři šanci - 1:0. Ve 25. minutě zahrozili hosté střelou do tyče, autorem byl Junek. Co se nepodařilo Junkovi, to napravil Exner, který za pomoci teče z úhlu prostřelil českolipského gólmana Kadlece - 1:1.

Do druhého poločasu Lípa vystřídala tři hráče, na hřiště přišel Díl, který zařídil vedoucí gól, když vystřelil k zadní tyči domoušické branky - 2:1. O čtyři minuty později zvýšil skóre Kazda - 3:1. Jenže soupeř se nevzdal, v 78. minutě Baláž ztratil míč, situaci chtěl zachránit Kadlec, to se mu nezdařilo a tak Pour zcela sám před brankou snížil stav utkání na - 3:2.

„Jsem rád, že jsme se nezranili, i když máme u jednoho hráče menší zranění. Jinak jsme si dobře zaběhali, bylo nás málo, nějaké vysoké tempo z naší strany bylo složité. Hlavně, že to splnilo svůj účel,“ hodnotil zápas Pavel Schettl, kouč Domoušic.

Arsenal Česká Lípa - Sokol Domoušice 3:2 (1:1)

Branky: Baláž, Díl, Kazda - Exner, Pour. R: Paulus, 50 diváků.

Česká Lípa: Kadlec – Hejl, Malý, Verner (46. Blažek), Baláž (46. Dvořák) – Vacek, Černý (46. Díl) – Petr, Kazda, Bulejko – Nosek.

Domoušice: Junek P. – Mács, Junek M., Pechát, Holman, Kotlan, Hankocy, Exner, Schettl, Soukup, Pour (Uhlík).