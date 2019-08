/FOTOGALERIE/ Fotbalistům České Lípy předhodil los k obnovené divizní premiéře neoblíbeného soupeře. Arsenal pražskou Aritmu nikdy neporazil a černou tradici nepřerušil ani letos. Severočeši v úvodním utkání FORTUNA:DIVIZE B prohráli na domácím hřišti 0:2.

Hosty poslal do vedení už v 7. minutě Rys a ve 22. zvýšil na 2:0 Štohanzl. Domácí, kteří dohrávali bez vyloučeného Mígla, žádnou odpověď nenašli. „Utkání jsme nezvládli, protože jsme v prvním poločase do dvacáté minuty udělali dvě chyby. Soupeř nás potrestal a potom měl již utkání pod kontrolou. My jsme bohužel nepředvedli výkon z pohárového utkání, kdy jsme bojovali srdcem a nasazením. Mrzí mě nedisciplinovanost Mígla, který se nechal zbytečně vyloučit,“ hodnotil pro klubový web trenér Dušan Ješeta.