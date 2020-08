Letní období Arsenalu nečekaně ovlivnil koronavirus. „Letos máme hodně specifickou přípravu, doháníme restíky, které nám vznikly. Jsme v plné přípravě, hodně běháme. Nejsme ve fázi, ve které jsme už touto dobou chtěli být. Do posledních dvou zápasů jsme šli z přípravy. Během týdnu jsme kluky vůbec nešetřili, což se možná v utkáních projevilo,“ řekl trenér Michal Slabý.

Arsenal byl odeslán po zápase s Bohemians Praha odeslaný do preventivní karantény. Nákaza se neprokázala, a proto může tým trénovat i hrát zápasy. V zatím posledním utkání nastoupila Česká Lípa proti Doksům. Arsenal si díky brankám Tomáše Karlíka a Milana Lakatoše dostal do dvoubrankového vedení. Z kraje druhého poločasu dokázaly Doksy snížit a v samotném závěru srovnaly na konečných 2:2.

„Ze zápasu proti Doksům být spokojený nemůžeme a ani nejsme. Hráči měli těžký týden, neměli to snadné. Naše nasazení a kvalita nebyla taková, jaká by mohla být,“ poznamenal trenér České Lípy Slabý. Jeho tým prohospodařil dvoubrankové vedení. „Dobrou pasáž jsme měli zhruba dvacet pět minut ve druhém poločase, což je strašně málo,“ohlédl se za zápasem.

První divizní zápas se nezadržitelně blíží, v sobotu 22. srpna nastoupí Arsenal proti Aritmě Praha. Složení základní jedenáctky zatím stále není jasné. „Pořád řešíme ideální složení sestavy. Měli by k nám přijít ještě nějací fotbalisté. Sestava je pořád hodně otevřená, hráči musí ve zbývajících zápasech předvést to, co v nich je,“ ukončil Michal Slabý.