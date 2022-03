„Konečně jsme dali doma pět gólů, což je samozřejmě super. Začátek byl opět takový vlažný, ale pak jsme se dostali do otáček a hlavně nám pomohl gólman hostí, který udělal chybu a my ji potrestali. Pak už byl zápas v naší režii. Škoda jen našeho zaváhání, kdy jsme dostali gól na 4:1, protože jsme to chtěli hrát bez obdržené branky," hodnotil utkání Martin Jánošík, trenér České Lípy.

Výhra je o to cennější, jelikož první Neratovice prohrály na Kladně a Arsenal stáhl náskok na lídra na šest bodů.

Prvních půl hodiny se na hřišti prakticky nic neudálo, oba soupeři se snažili hrát bezchybně a hlavně neinkasovat. Důležité momenty se začaly odehrávat až od 32. minuty. Kazda přihrál nalevo Šimonovi, ten zatáhl míč po levé straně, gólman Janáček proti němu vyběhl a Šimon ho přeloboval do prázdné branky - 1:0. Ke konci první půle Baláž poslal zprava centr před branku, kde Kazda pustil míč k Šímovi, který balón uklidil do branky Brandýsa - 2:0.

Ve druhém poločase přidal v 50. minutě třetí branku z pokutového kopu Blažek, poté co Pažout fauloval ve vlastním vápně Noska. Následovalo gólové sólo Žižky po centru od Blažka - 4:0. Hosté se přeci jen dočkali čestného gólu v 80. minutě, kdy Folwarczny poslal centr na Braborce, který se nemýlil - 4:1. Skóre uzavřel Kazda, který se tak první dvou jarních zápasech trefil hned čtyřikrát - 5:1.

„Dnešní utkání se mi hodnotí špatně. Zápas ovlivnil první gól a my jsme nedokázali reagovat. Soupeř nás trestal za každou chybu," zklamaně pravil Martin Zamazal, trenér Brandýsa.

Arsenal Česká Lípa - Brandýs nad Labem 5:1 (2:0)

Branky: 32. Šimon, 45. Šíma, 51. Blažek (PK), 68. Žižka, 90. Kazda – 80. Braborec. Rozhodčí: Míč. ŽK: 4:3, 212 diváků.

Česká Lípa: Plechatý – Hejl, Dvořák, Blažek (73. Zdeňka), Baláž – Vacek – Ješeta, Kazda – Šíma (53. Žižka), Šimon – Nosek (73. Malý)