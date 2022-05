Po bezbrankovém poločase udeřili hosté po přestávce, kdy se v 53. minutě trefil Šíma. „Od té doby jsme byli lepší, mohli jsme a měli přidat další góly. Byl by klid. Takhle byl houževnatý Meteor stále ve hře. V těch nejtěžších chvílích nás podržel brankář Plechatý, zvládli jsme tam několik těžkých situacích. Chvilku před koncem se naštěstí trefil Kazda, což nás uklidnilo a zápas vlastně rozhodlo,“ usmál se Jánošík.

Arsenal potvrdil, že venku body sbírá. Na druhé Neratovice ztrácí jediný bod, na první Most má stále pětibodovou ztrátu. „Most už by si to asi mohl pokazit sám, navíc už hrál s papírové silnějšími celky. Jsem ale rád, že jsme blízko Neratovicím. Od začátku jara prostě musíme zvládnout každý zápas a čekat, na to co bude stačit. To stále platí, chceme zbývající zápasy vyhrát,“ zdůraznil.

Druhé místo by nakonec nemuselo znamenat smutek pro českolipské barvy. „Může se stát, že to bude místo postupové. Uvidíme, ta šance je teoretická. Ale to neovlivníme. Jak už jsem řekl, my se můžeme snažit vybojovat co nejvíce bodů a čekat, kde skončíme,“ dodal na závěr kouč českolipského Arsenalu.

Meteor Praha - Arsenal Česká Lípa 0:2 (0:0)

Branky: Šíma, Kazda. R: Nymsa. ŽK: 0:5, 156 diváků.

Česká Lípa: Plechatý - Hejl, Baláž, Malý - Blažek, Šíma, Kazda (89. Zdeňka), Ješeta, Vacek (56. Žižka) - Nosek, Šimon.