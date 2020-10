/Fotogalerie/ Fotbalisté Arsenalu vybojovali v pondělím zápase proti Mostu bod.

Mostečtí fans. | Foto: Jaroslav Marek

V šestém kole Fortuna Divize B hostil Arsenal Česká Lípa Baník Most Souš. Do souboje dvou týmů z horních pater tabulky vstoupil aktivněji domácí celek. Velkou šanci měl v úvodu utkání David Halbich. Po individuální akci se dostal do střelecké pozice, obešel dva soupeře, ale míč poslal jen do břevna mostecké branky. Ve zbytku prvního poločasu se zejména bojovalo o nadvládu na polovině hrací plochy. Obrany nepouštěly střelce do zajímavých pozic pro zakončení, a tak byly k vidění střely z dálky. Hostující Dominik Nobst vypálil zhruba z dvaceti metrů. Domácí gólman Tomáš Plechatý vytáhl míč na rohový kop.