FOTO: Arsenalu pomohla penalta, pokračuje tak v jarním tažení

„Získali jsme důležité tři body, ale nebyl to ideální výkon. Soupeř dobře bránil, my jsme se těžko prosazovali. Naštěstí jsme do poločasu dali gól z penalty. Ve druhém poločase nám pomohla chyba v obraně domácích, což nás mělo uklidnit. Naopak to bylo takové nervózní do samého závěru. Jsem rád, že jsme to zvládli," oddechl si Martin Jánošík, kouč České Lípy.

V prvním poločase se toho moc neudálo. Českolipský tým měl více ze hry, ale neprosazoval se proti dobře organizované obraně domácích. Občas hosté zahrozili, ale vše končilo většinou před vápnem domácích. Prvního gólu se hosté dočkali v závěru první půle po faulu Čížka, který skopl ve vlastním vápně Kazdu. Nařízený pokutový kop s přehledem proměnil Blažek - 0:1. Pár minut před tím ještě Vacek nastřelil břevno dobříšské branky.

V úvodu druhé půle Lípa zvýšila skóre dost kuriózním způsobem. Šimon nacentroval míč před branku, kde domácí gólman Víšek míč bezpečně chytil do rukavic, ale pak se srazil se spoluhráčem Machačem, míč mu vypadl a Nosek jej dopravil se štěstím za brankovou čáru - 0:2.

Domácí zahrozili snad poprvé po hodině hry střelou Jandy, jeho pokus mířil jen těsně vedle levé tyče Plechatého branky. Pak přišla smolná 75. minuta pro domácího gólmana Víška, který obdržel červenou kartu. Jak k tomu došlo? Po nevydařeném domácím rohu poslal Dvořák míč na půlku hřiště, kde byl Kazda a vyběhnuvší gólman Víšek. Kazda jej obešel a pak se řítil na branku. Poradil si i s obráncem, který jej stíhal a pak skóroval. Po odehrání míče jej zezadu skopl doběhnuvší gólman a hlavní arbitr Šálková mu udělila trest v podobě červené karty. V samém závěru podruhé Vacek opět trefil břevno domácí svatyně.

„Myslím si, že první poločas z naší strany ještě šel, protože jsme hráli ze zabezpečené obrany. Věděli jsme, že Lípa je dobrá dopředu a spoléhá na rychlé brejky po stranách. Vydrželi jsme poločas, ke konci jsme faulovali v pokutovém území a byla z toho penalta. Ve druhé půli jsme již ztratili koncentraci, což skončilo vyloučením našeho brankáře," pokrčil rameny Filip Dort, trenér Dobříše.

MFK Dobříš - Arsenal Česká Lípa 0:3 (0:1)

Branky: Blažek (PK), Nosek, Kazda. R: Šálková. ŽK: 5:2. ČK Víšek (D), 100 diváků.

Arsenal: Plechatý – Hejl (78. Malý), Dvořák, Blažek, Baláž – Vacek – Ješeta, Kazda – Šíma (62. Žižka), Šimon – Nosek (80. Zdeňka).

MIROSLAV DALÍK