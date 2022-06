„Vstup do zápasu absolutně katastrofální, velký útlum. V dalších minutách se to zlepšilo a my jsme se dostali do utkání. Zápas jsme otočili, jenže místo toho, abychom hráli s klidem a v pohodě, tak necháme soupeři hodně šancí a on vyrovnal. My jsme pak nějakou vůlí dali v samém závěru třetí gól. Trestuhodně jsme si nechali v poslední nastavené minutě dát vyrovnávající gól. Je to prostě naše naivita a spousta chyb v utkání," kroutil hlavou Martin Jánošík, kouč České Lípy.