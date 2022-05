„Dnes to musím hodnotit svým způsobem kladně, protože jsme vyhráli na hřišti, kde nebudou žádné mančafty lehce získávat body. My jsme to poznali taky, naštěstí jsme to zvládli, i když jsme protrpěli druhou půli, kdy nás soupeř hodně tlačil. Museli jsme hrát hodně defenzívně, to není naše hra. Musím klukům poděkovat za bojovnost a nasazení," řekl spokojený trenér České Lípy Martin Jánošík.