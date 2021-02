Českolipská fanouškovská skupina CL Pivosi vznikla v roce 1997. „Již 24 let fandíme fotbalovému klubu v České Lípě. Začínali jsme fandit jako mladí kluci. Kam jsme přijeli, tam jsme všechno vypili. Podle toho vznikl název Pivosi. Teď jsme tátové od rodin, ale i nadále podporujeme náš klub. V současné době máme zhruba 30 členů. Nezáleží na tom, jestli hrajeme okresní soutěž nebo divizi, jsme každý zápas dvanáctým hráčem a náležitě si to užíváme,“ prozradil Martin Ponocný, člen skupiny CL Pivosi.

Jejich slogany nejsou používané pouze na fotbalech, díky dobře zvoleným slovům jsou známy po celé České Lípě. Spolupráce s vedením fotbalového klubu je na velmi vysoké úrovni. „Každý rok nám vedení klubu umožní zakoupit si levnější permanentky na domácí zápasy, každý rok se navíc pořádá přátelský zápas mezi fanoušky CL Pivosi a hráči A mužstva, kde slavíme konec sezóny se samotnými hráči. Na těchto sranda zápasech si uvědomíme, že fandění nám jde lépe než výkonnostní fotbal,“ zasmál se Ponocný.

Fandit jenom na domácích zápasech? Ne! Českolipští fanoušci podporují své miláčky i na hřištích soupeřů. „Kam až jezdíme? Záleží na tom, jakou soutěž každý rok hrajeme. Když jsme hráli druhou ligu, tak jsme jezdili do Poštorné, Prostějova nebo do Českých Budějovic. Když jsme hráli krajský přebor, tak se jezdilo do sousední Skalice,“ konstatoval.

Právě při venkovních výjezdech není nouze o zajímavé zážitky. Ponocný vybral ty nejlepší. „Pamatuji si, že když jsme jeli autobusem do Blšan, zápas se hrál v pátek za umělého osvětlení. Pro naše hráče i pro nás velká událost, jenže autobus měl poruchu. Jeden fanoušek měl u sebe náhradní díl, řidič závadu opravil a jelo se dál,“ řekl s úsměvem. „ Při cestě ze zápasu v Ovčárech byli fanoušci po vítězství našeho týmu v dobré náladě. Ten, který dělal největší „bordel“ v autobuse i na stadionu, mi za týden prodával oblečený v košili a kravatě v autosalonu nový vůz,“ zavzpomínal na další veselou příhodu.

Skupina CL Pivosi ovšem nefunguje jenom na hřišti, na svém kontě má pěkné charitativní zářezy. „Minulý rok jsme se zúčastnili finanční sbírky pro českolipskou Nemocnici s poliklinikou, kde jsem předal společně s vedením klubu 40 000 Kč na boj proti pandemii Covid -19. Další naší charitativní akcí bylo vybrání a následné předání částky 12 000 Kč spolu s hráči A mužstva Mirce Štické, handicapované fanynce fotbalového klubu,“ připomněl.

Ačkoliv fanouškům českolipského fotbalu optimismus rozhodně nechybí, fotbalové zápasy scházejí. „Fotbal nám chybí úplně stejně jako hráčům. Zjistili jsme, že bez něj nemůžeme žít. Protože fandění a fotbal celkově pro nás není jenom sport, ale jakási forma odreagování od všedních radostí a starostí. Ale ten, kdo nikdy nebyl na fotbale, takový pocit jistě necítí,“ dodal Ponocný.