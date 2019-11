Tahle třináctka nebyla šťastná. Právě ve třináctém kole divize B totiž fotbalisté České Lípy utrpěli už pátou porážku v řadě, v sobotu si svěřenci trenéra Dušana Ješety odvezli ze Štětí prohru 2:4.

Krátký výpadek stál Arsenal další body | Foto: Deník / Jaroslav Marek

Po bezbrankové první půli vstoupil Arsenal do druhé části duelu nejlepším možným způsobem – ve 47. minutě pronikl do vápna Matěj Vébr a s nabídnutou šancí naložil perfektně. Stav 0:1 vydržel do pětašedesáté minuty, kdy za domácí vyrovnal po standardní situaci Kala.