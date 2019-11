Vyrovnaná bitva vítěze nepřinesla, duel dopadl divokou remízou 7:7. Na samotném konci přátelského klání si oba tábory společně zazpívaly českolipský fotbalový chorál.

„Je to taková tradice, už to bylo i v době, kdy Arsenal hrál ČFL. Fanoušci s námi jezdí také na venkovní duely, jsou nám věrní. Myslím, že je na místě jim za všechno nějakou formou poděkovat. Udělají si žízeň a zkusí si zahrát proti áčku, vždy se na to moc těší. Patří jim velké díky,“ přiblížil okolnosti tradičního fotbálku vedoucí Arsenalu Josef Košta.