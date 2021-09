Jak začalo utkání, tak se na trávník kladenského stadionu snesl liják. Ten hráčům Arsenalu přinesl šťastnou střeleckou aktivitu. Hned ve 3. minutě Baláž z pravé strany poslal centr na Štajnerovu hlavu a Lípa šla do vedení - 0:1. O deset minut později poslal Bulejko z rohu míč před branku, kde Dvořák protlačil míč za záda kladenského gólmana Vokouna - 0:2. Ve 20 .minutě se trefil Šíma - 0:3. O devět minut později se domácím podařilo alespoň jednou skórovat Holubem - 1:3. Jenže Lípa po chvilkovém odpočinutí zvýšila na 1:4, autorem gólu byl Blažek. V závěru první půle ještě přidal pátý gól z pokutového kopu Blažek, faulován byl Štajner.

„Dnes se nám to povedlo, začátek utkání byl v dešti. Byli jsme velmi aktivní, dostali se do vedení. Jediné klopýtnutí bylo po obdržené brance, kdy jsme trošičku přestali být aktivní. Naštěstí jsme se dalším gólem dostali do hry. Poté jsme hru kontrolovali, soupeř byl víceméně odevzdaný,“ přiznal Martin Jánošík, kouč České Lípy.

Do druhého poločasu vstoupili hráči Arsenalu dobře, hned v 53.minutě se trefil po Štajnerově centru Baláž - 1:6. Další branku zařídil Halbich, když využil vyražení míče gólmanem k rozvlnění sítě - 1:7. Konečnou uzávěrku v podobě gólů ukončil Kubr - 1:8.

„Dnes jsme si vybrali špatný den, musím uznat, že soupeř zaslouženě vyhrál. Osm gólů je hodně. Nějaké světlé momenty tam byly, ale bylo jich málo. Po dvou výhrách zase prohra. Jak říkám, Lípa vyhrála zaslouženě,“ přiznal Dušan Binder, kouč Kladna.

SK Kladno – Arsenal Česká Lípa 1:8 (1:5)

Branky: Holub – Blažek 2 (1 z PK), Šíma, Baláž, Štajner, Bulejko, Halbich, Kubr. R: Kyncl. ŽK: 2:1. ČK: Donát (K), 220 diváků.

Lípa: Plechatý- Blažek, Díl (58. Halbich), Šíma (71. Berounský), Baláž, Petr (71. Černý), Vacek, Malý, Dvořák, Štajner (58. Kubr), Bulejko (75. Provazník)

MIROSLAV DALÍK