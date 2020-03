Arsenal v čele s kapitánem Jiřím Štajnerem v Praze mohl inkasovat už v první minutě utkání, brankáři Plechatému pomohla tyč. Hosté naopak poprvé vážně udeřili až po půlhodině hry, kdy Štajnerův centr neprotlačil za brankovou čáru Vodrážka. V závěru první půle pak měl na noze premiérovou jarní trefu Kaňkovský, jenže mířil pouze do boční sítě.

Ve druhém poločase se hra nezměnila a z nudy měli radost snad jen příznivci defenzivního fotbalu – gólové šance si žádné mužstvo nevytvořilo. Z pohledu České Lípy stojí za zmínku jen Štajnerův pokus z přímého kopu, míč z kopačky bývalého reprezentanta zamířil nad břevno. A tak přišly na řadu penalty, ve kterých byli šťastnější Pražané. Proměnili čtyři a Česká Lípa jen dvě, „pětku“ neproměnilo duo Štajner a Žižka.

„My jsme do Prahy jeli s tím, že chceme získat bod. Ten máme. Před zápasem bych řekl, že jsem spokojený, ale vzhledem k průběhu zápasu a jeho vývoji jsme mohli udělat více bodů. Upřimně říkám, že to je takový malý korálek k záchraně,“ popsal utkání ze svého pohledu českolipský trenér Martin Hřídel.

To domácí kouč Ladislav Prošek byl nespokojený s téměř nulovou hrou svého týmu směrem dopředu: „Hrálo se na těžkém terénu, byl to svižný fotbal pod naší kontrolou. Hosté byli hodně pasivní. My jsme byli v útočné fázi úplně bezzubí, kromě úvodní minuty, kdy Štohanzl trefil tyč. Pak jsme si vytvořili platonický tlak pouze po vápno. Soupeř hrozil po standardních situacích a převážně z brejků. Ve druhém poločase soupeři docházeli síly, jenže my jsme nedokázali dát ten potřebný gól. Penalty už jsou loterie, lépe jsme je zvládli my.“

Českolipský Arsenal tak začal odvety ziskem jednoho bodu a se třinácti body na kontě zůstává na patnáctém místě tabulky s pětibodovou ztrátou na Tatran Rakovník. V dalším utkání se Česká Lípa představí na domácí půdě, v sobotu 14. března hostí od 14.30 Brandýs nad Labem. Ten v prvním jarním zápase získal bod na hřišti Chomutova.

Aritma Praha – Arsenal Česká Lípa 1:0 np. (0:0)

Rozhodčí: Trojan – Nedvěd, Vokoun. ŽK: 2:3. Diváci: 70.

Aritma Praha: Stareček (92. Franta) – Pivrnec, Frnoch, Mareš (56. Turák), Troníček, Glasnovič (78. Vožický),Cseh, Modr, Štohanzl, Junek, Bedrna.

Arsenal Česká Lípa: Plechatý – Bína, Provazník, Hodač , Vodrážka, Halbich, Karlík, Malý, Kaňkovský (88. Mikysa), Štajner, Žižka.