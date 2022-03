Začátek utkání patřil domácímu mužstvu, který šel do vedení. Poté se ale dařilo hostům, prim hrál Kazda, který trefil hattrick. „Vítězství 5:1 je prima výsledek více než přesvědčivý, i když průběh hry takto nevypadal. Na začátku nás domácí zaskočili houževnatostí, vyhrávali souboje, zasypali nás rohovými kopy a jeden proměnili gólově. Naštěstí se nám podařilo do poločasu zápas otočit. Druhou půli jsme si již pohlídali. Soupeř hrál sice velmi důrazně, my jsme to přečkali a vítězství jsme potvrdili dalšími góly," řekl Martin Jánošík, kouč České Lípy.