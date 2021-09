Ne, tohle prostě nevyšlo. Fotbalisté České Lípy se aktuálně trápí. Chybí branky, ale hlavně body. Arsenal v posledních třech zápasech bral pouhé dva body, čelo tabulky se mu nebezpečně vzdaluje.

Fotbalisté České Lípy prohráli v Neratovicích 2:3. | Foto: Jaroslav Marek

O víkendu hráli českolipští fotbalisté na půdě Ostrova. Do vedení je dostal Dvořák, po změně stran vyrovnal Kostka. „Tohle byla velká ztráta. Hlavně v úvodu jsme byli herně jasně lepší. Ostrov nechtěl hrát fotbal, chtěl nám to hlavně znepříjemnit. Zvládli jsme to a dokonce dali branku. Vypadalo to dobře,“ vzpomíná Martin Jánošík, kouč Arsenalu.