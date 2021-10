Boj o čtvrté místo v divizní se změnil v jasnou záležitost. Louny ve skupině B doma totálně propadly, českolipský Arsenal jim na vlastním hřišti nasypal šest branek a přeskočil v tabulce svého posledního soupeře.

Fotbalová divize: Louny (oranžové dresy) - Česká Lípa 1:6. | Foto: Jaroslav Marek

Úvod patřil českolipským hráčům, již v osmé minutě Halbich poslal do sólovky Hejla, ten obehrál domácího gólmana Pokorného a pak do prázdné branky dal vedoucí gól - 0:1. Jenže o čtyři minuty později minul v obraně přihrávku Pavel Baláž, čehož využil Zícha k srovnání skóre - 1:1. V šestnácté minutě zachraňoval stav utkání gólman hostí Plechatý, když zlikvidoval nebezpečnou střelu Zíchy. Ve 33.minutě založil gólovou akci Štajner, kdy poslal do běhu Petra, ten zamířil pod spojnice lounské branky - 1:2. Domácí z následné akci zahrozili Švejdou, ale Plechatý jeho střelu zlikvidoval. Další gól České lípy přišel v 36. minutě, kdy Halbich využil přesný centr od Petra. Českolipský kanonýr si poradil s domácím gólmanem Pokorným - 1:3. Domácí se snažili, v některých fázích ovládali střed hřiště, ale úspěchu se nedočkali.