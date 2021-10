V sobotním dopoledni se na stadionu u Ploučnice sehrálo utkání, které mělo být pro domácí Arsenal Česká Lípa vyvrcholením podzimní části sezóny. Opak byl ale pravdou. Po hrubé chybě v obraně a vlastním gólu musel českolipský Arsenal opustit hřiště bez bodu. Výhru 2:0 slavili hosté z Březové.

Česká Lípa (modré dresy) doma podlehla Březové 0:2. | Foto: Jaroslav Marek

„Za dnešní výsledek si můžeme sami, na začátku utkání jsme mohli dát góly, to se nestalo. Pak jsme strašně chybovali v přechodové fázi, soupeři jsme dávali šance na rychlé brejky. Zpočátku jsme je likvidovali, ale pak přišel po fatální chybě v rozehrávce brejk na gólmana a vedení hostů. Místo, abychom to vzali do vlastních rukou, tak bohužel přišel další trest a to hned po přestávce v podobě vlastního gólu. Poté už to bylo z naší strany křečovité a bez efektu," smutně pravil Martin Jánošík, kouč poražené České Lípy.