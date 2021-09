Rozhodl první poločas, ve kterém byli domácí hodně pasivní. To uznal i českolipský trenér Martin Jánošík. „Prohráli jsme s velmi kvalitním soupeřem. První poločas jsme promarnili, to byla škoda. Byli jsme v něm hodně pasivní, báli se, nebyli moc na míči. Soupeř byl jednoznačně lepší. My jsme se zvedli ve druhé půli, ale bohužel jsme z toho nevydolovali kýžený gól, je to škoda. Utkání bylo velmi dobré, dramatické, ale z naší strany promarněná první půle,“ smutnil kouč Arsenalu.

V prvním poločase byli hosté více ve hře, vytvářeli si šance a jednu z nich ve čtyřicáté druhé minutě proměnili. Kopta se odvážně pustil do šestnáctky a následně poslal míč za Plechatého záda - 0:1. Zpočátku druhého dějství se hostům dařilo hrát to, co hráli v první půli. Domácí trenérské duo Jánošík - Slabý poslalo na hřiště běhavé hráče a hra se zlepšila. Od 72. minuty Lípa tlačila, ale soupeř se dobře bránil a nakonec cenné vítězství udržel. Logicky si tak upevnil první místo v tabulce.

„My jsme se na Lípu dobře připravili, to nám vyšlo v prvním poločase. Šlo nám o to, aby se nedostávali do své hry. To znamená rychle nahoru po stranách a hodně centrů před branku. V první půli se nám to dařilo, dali jsme i gól. Ve druhém poločase domácí prostřídali, dali tam rychlejší hráče, vytvořili si tlak, bylo tam hodně centrů, ale neprosadili se. Nám přálo štěstí v podobě gólu, ale jinak to bylo vyrovnané utkání,“ nechal se slyšet Jiří Lovíšek, asistent trenéra FK Baník Most-Souš.

„Byl to bojovný zapas o jednom gólu. My jsme si těch šancí moc nevypracovali… Bohužel jsme prospali první půlku, ve které nás soupeř potrestal. Musíme zvednout hlavy a odčinit to v Rakovníku," má jasno David Halbich, útočník českolipského Arsenalu.

Arsenal Česká Lípa – FK Baník Most/Souš 0:1 (0:1)

Branka: 42. Kopta. Rozhodčí: Glogar. ŽK 3:4. Diváci: 520.

Česká Lípa: Plechatý – Baláž, Malý (71. Kubr), Dvořák, Bulejko, Vacek, Blažek, Petr (57. Díl), Štajner (57. Žižka), Šíma, Halbich.

Most/Souš: Pettík – Popelka, Nguyen, Petržílka, Pátek, Kováč, Nobst, Glasser (68. Prokop), Novický (74. Vaněk), Kopta (90. Jurkovič), Hlaváček (74. Čonka).

MIROSLAV DALÍK