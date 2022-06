„Bohužel prohra s důrazným a silným soupeřem, toto nám nevyhovuje a k tomu jsme jim darovali pár gólů, takže jsme soupeři pomohli k vítězství. Na druhou stranu musím říct, že jsme makali až do poslední minuty, dřeli a snažili se něco udělat s výsledkem. Hráli jsme hodně na risk, to přineslo ty další góly, přesto musím kluky pochválit za nasazení a bojovnost,“ přiznal Martin Jánošík, kouč Arsenalu.

V úvodu utkání mohl skóre otevřít Šíma, když se dostal před gólmana, jenže mířil vedle jeho branky. Zato hosté svoji první gólovou šanci zužitkovali ve vedoucí gól. Rejman nacentroval míč z rohového kopu přímo na hlavu Kalabise a ten se štěstím od tyče poslal svůj tým do vedení - 0:1. Druhý gól padl na vrub gólmana Plechatého, který na míč nedosáhl, ten padl k Janíčkovi a po jeho střele se odrazil od zad jednoho z obránců za brankovou čáru - 0:2.

Druhý poločas začal výborným zákrokem Plechatého, který vychytal Rejmanovu gólovku. Naději na lepší výsledek zařídil mladíček Kříž, když po rohu zkušeně prostřelil gólmana Malinu - 1:2. Jenže pak úřadoval bývalý hráč České Lípy Halbich, který zužitkoval svoje sólo ke střele k tyči - 1:3.

V 64. minutě Halbich sebral míč Dvořákovi a poslal centr doprava na volného Pavlíka, který měl dostatek času zamířit mezi tři tyče Plechatého branky - 1:4. Domácí se nevzdávali a ještě stačili snížit na 2:4 Žižkou, kterému přihrál Nosek. Deset minut před koncem zabránil vstřelení gólu Baláž, když vykopl míč z brankové čáry po střele Halbicha.

Účet utkání uzavřel Buriánek, který srazil míč po střele od Ducha za Plechatého záda 2:5.

Neratovice si tímto vítězstvím zajistili druhé místo v tabulce a naději na možný postup do třetí ligy. „Těžký zápas a trochu vyhecovaný, to jsme čekali. Nám pomohly standardky v prvním poločase. Potom jsme to už nějak dohráli. Pátý gól rozhodl o utkání, pak jsme to už dohráli k zisku tří bodů," podotkl Jiří Brunclík, trenér Neratovic.

Arsenal Česká Lípa - FK Neratovice Byškovice 2:5 (0:2)

Branky: 51. Kříž, 70. Žižka – 22. Kalabis, 31. Janíček, 57. Halbich, 64. Pavlík, 83. Buriánek. Rozhodčí: Hlaváček. ŽK: 3:6, 260 diváků.

Sestava České Lípy: Plechatý – Baláž, Malý (60. Zdeňka), Dvořák, Žižka – Vacek (84. Ješeta), Blažek – Šimon, Kazda (84. Hanl), Šíma (60. Nosek) - Kříž.