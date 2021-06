Na odpočinutém a šťavnatém pažitu to nebylo tak jednoznačné, jak nabízí výsledek. „Chybělo nám pět hráčů základní sestavy. Někdo pro zranění, někdo kvůli práci. Dlouho jsme nehráli a je co vylepšovat. Je trochu vidět, že nám kluci trochu zpohodlněli. Je potřeba vše nastartovat, prohráli jsme rozdílem třídy. Byl jsem z toho trochu rozladěný, musíme to zlepšit,“ má jasno Josef Košta, vedoucí českolipského fotbalového týmu.

„Víceméně jsme byli produktivní," řekl kouč vítězů Pavel Janeček s tím, že tři pěkné šance měl i soupeř, jenž pokaždé narazil na Měsíčka v bráně. Ten kroutí ve Velvarech čtvrtou sezonu a je po Tenklovi druhým služebně nejstarší hráčem třetiligového celku domácích.



Už ve 2. minutě vystihl Havránek přihrávku na Štajnera a svoji akci zakončil první brankou duelu. Na 2:0 zvýšil po brejkové situaci Vopat a tentýž hráč podtrhl poločasový účet gólem z přímého kopu. Po obrátce se prosadil Moravec, jehož hlavu našel centr Pihrta a konečné skóre utkání určili domácí po krásné akci Pihrt - Valenta. Rána druhého jmenovaného mířila do horního rohu. Všeobecně si Velvarští utkání užili. Natěšeni byli i diváci, kteří rovněž ukončili nekonečně dlouhý půst.



„Všichni jsme byli rádi, že se konečně něco děje a začíná to mít řád. Bylo to fajn, včetně pěkného počasí a dobré atmosféry. Užili jsme si to," uvedl Janeček a dodal, že se všichni těší na sobotní derby s Kladnem, které začíná ve Velvarech v 16.00 hodin.

Česká Lípa bude v tréninkovém a zápasovém módu do 19. června. „V sobotu jedeme do Frýdlantu, pak tam máme rezervu Liberce a Jablonce. Hráči pak dostanou volno, sejdeme se 13. července, na konci července by pak měla začít nová divizní sezona,“ dodal Košta.

Slovan Velvary - Arsenal Česká Lípa 5:0 (3:0)

Branky: Vopat 2, Havránek, Moravec, Valenta.