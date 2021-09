„V prvním poločase jsme hodně drželi míč, ale byla tam jen jedna šance. Příležitosti byly i ve druhém poločase, jenže tam nic nespadlo. Podle mě by utkání gól pomohl, nestalo se. Soupeř kvalitně bránil, dal do toho maximum. Nám se nedařilo utkání rozhodnout, prostě bez gólu se nevyhrává,“ smutně pravil Martin Jánošík, kouč České Lípy.

V prvním poločase se toho moc neudálo, obě mužstva dobře bránila. Zpočátku utkání měly obě strany po jedné gólové šanci, jenže se netrefily mezi tři tyče. Hrálo se převážně od vápna k vápnu, domácím chyběla přesnost a větší klid. Hosté dobře napadali českolipskou ofenzívu a tak první půle skončila bez branek.

Druhý poločas začal stejně jako první, hrálo se od branky k brance. Po hodině hry mohl skóre otevřít Díl, když tvrdě vystřelil z osmnácti metrů, mířil pod břevno, jenže českobrodský gólman Malina se štěstím vyboxoval míč nad branku. V 70. minutě se blýskl svým zákrokem domácí Plechatý, když Kubiš využil zaváhání stoperské dvojice a šel sám na branku. Chtěl přehodit vyběhnuvšího Plechatého, jenže ten se vyšponoval a míč chytil. Pak přišla šance Halbicha, jenže mířil těsně vedle branky. V 81.minutě mohl výhru pro hosty zajistit Šolaja, když vystřelil z úhlu, naštěstí pro Lípu se míč svezl jen po horní části břevna. Pak ještě přišla střela Dvořáka, jenže tak skončila mimo tři tyče.

„Já si myslím, že to byl fotbal nahoru a dolu. My jsme to poctivě odbránili. Měli jsme to těžké, protože Lípa má mladé a běhavé hráče. Na druhou si vytvořila asi dvě šance. Myslím si, že kdybychom přistupovali k některým momentům klidněji, tak jsme tady mohli vyhrát,“ pravil Martin Frýdek, kouč Českého Brodu.

Arsenal Česká Lípa - SK Český Brod 0:0

R: Hrivík. ŽK 3:0. Diváci: 175.

Česká Lípa: Plechatý – Baláž, Malý, Dvořák, Bulejko, Vacek, Blažek, Šíma (20. Štajner), Petr, Díl (70. Kubr), Halbich.