V rámci sedmého kola Fortuna Divize B se fotbalisté Arsenalu Česká Lípa představili na půdě soupeře. V Rakovníku vyzvali domácí tým. Vstup do utkání se hostům povedl podle představ. Nejprve Martin Bulejko připravil šanci pro Davida Halbicha, který těsně minul branku. Ve čtvrté minutě se už Arsenal radoval. Po přihrávce Marka Šímy přesně vypálil Pavel Baláž. Ve dvacáté minutě se domácím podařilo vyrovnat, Vít Pecháček po centru spoluhráče hlavičkoval mimo dosah českolipského brankáře Tomáš Plechatého. Po prvním poločase platil nerozhodný stav 1:1. „Vstup jsme měli takový, který jsme chtěli, ale pak jsme přestali hrát, neběhali jsme. První poločas byl jeden z nejhorších výkonů,“ poznamenal po zápase kouč Arsenalu Martin Jánošík.

ARSENAL SE DOSTAL DO VEDENÍ O DVA GÓLY

Úvod druhého poločas patřil České Lípě. V 51. minutě rozehrával Štěpán Hodač rohový kop, Jiří Štajner prodloužil k Petrovi Petrovi, který překonal domácího brankáře Ivana Žuleviče. O osm minut později rozehrávala Česká Lípa rohový kop a hlavou uspěl Jan Blažek. Arsenal vedl z kraje druhého poločasu o dvě branky.

Pasáž mezi 71. a 74. minutou se hostujícímu celku vůbec nepovedla. Tomáš Rothe a Petr Kučera dokázali bleskově srovnat na 3:3. Pracně vybudovaný náskok Arsenalu byl pryč. „ Měli jsme to uhrát, ale po našich chybách to byl najednou 3:3. Z naší strany to byla buď nezkušenost nebo nevyzrálost,“ smutnil po zápase hostující kouč Jánošík.

Utkání za nerozhodného stavu 3:3 dospělo až do penaltového rozstřelu. Ten vyšel lépe České Lípě, která vyhrála 7:6 a celkově v zápase 4:3. „Mrzí mě ztráta toho bodu, měli jsme zde na vítězství,“ řekl Jánošík.

Rakovník Arsenal 3:4 PK (1:1, 2:2- 6:7 PK)

Branky: 20. Pecháček, 71. Rothe, 74. Kučera 3. Baláž, 50. Petr, 59. Blažek. Rozhodčí: Hrkal Tesař, Novotný. ŽK: 1:4. Diváci: 42.

Rakovník: Žulevič - Jankele (57. Vrána(81. Šrédl)) , Ryška, Dolák, Verner (K) (63. Rothe), Kučera, Hrobník, Pecháček, Vacke, Borák, Čech. Náhradníci: Kabele Vrána, Rothe, Šrédl, Dobřanský.

Česká Lípa: Plechatý - Zdeňka, Blažek, Bulejko (71. Malý), Šíma (65. Žižka), Hodač, Baláž, Petr (54. Lakatoš), Knejzlík, Halbich, Štajner (K). Náhradníci: Kadlec, Mikysa, Vacek, Malý, Žižika, Lakatoš.