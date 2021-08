Utkání nebylo pro diváky moc zajímavé. K vidění málo šancí a hrálo se převážně od vápna k vápnu.

„Dnes je remíza spravedlivá na obě strany, ale ten zápas pro diváka koukatelný nebyl. Bylo tam minimum šancí, vlastně obě mužstva vytvořila z minima maximum. Od nás toto utkání není úplně povedené, ale odvážíme si bod, za který jsme rádi. Stále máme na čem pracovat,“ zdůraznil Jan Hyneš, trenér Chomutova.

V úvodní části obě týmy vstoupily do utkání opatrně, čekalo se na chybu, hru ale udávala řada nepřesností. Obě mužstva si vytvořila jen po jedné šanci, gólmani byli na místě.

Ve druhém poločase se hra českolipského týmu zlepšila a přišel i gól, když Žižka zatáhl míč po straně, pak přihrál pod sebe Šímovi a ten jeho střelu tečoval k Balážovi, který se nemýlil - 1:0. Domácí si vytvořili i několik dalších šancí, ovšem bez kýženého efektu. V cestě jim stál gólman Stránský nebo vlastní nepřesnost. Závěr utkání byl dost hektický, rozhodčí Maiello rozdával žluté karty a výsledkem bylo Blažkovo vyloučení. Ještě předtím hosté rozehráli rohový kop, domácí otáleli s odkopem, čehož využil Junuzovič k vyrovnání 1:1. To běžela 79. minuta

„Opět dva rozdílné poločasy. V prvním jsme nebyli tak aktivní, i když jsme drželi balón. Soupeře jsme k ničemu nepustili, ale dopředu to nebylo dost efektivní. Ve druhé půlce se to zlepšilo. Dle mého to oživili oba střídající hráči, začali jsme si vytvářet šance a čekalo se na gól. Dali jsme ho, bylo to super, ale pak přišla naše slabina, standardní situace, která byla zbytečná, stačilo to včas dohrát ve vápně,“ smutně pravil Martin Jánošík

Arsenal Česká Lípa – FC Chomutov 1:1 (0:0)

Branky: 57. Baláž – 79. Junuzovič. Rozhodčí: Maiello. ŽK: 5:1. ČK: Blažek (Lípa) Diváci: 390.

Česká Lípa: Kadlec – Baláž, Blažek, Malý, Bulejko – Díl (46. Petr), Vacek (78. Berounský), Šíma, Kubr (46. Žižka) – Štajner (58. Provazník) - Halbich

Chomutov: Stránský – Dolechek, Kunart, Mušovic (76. Chaloupka), Kibal, Gedeon P. (76. Junuzovič), Svoboda (68. Jánošík), Klimeš (68. Černý), Hříbal, Gedeon F., Boček.