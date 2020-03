Máte za sebou první divizní zápas v dresu České Lípy. Jak se vám hrálo?

Jsem trochu pokopanej, ale jinak se mi hrálo dobře. Šlo to v pohodě.

Máte bod. Jste s ním spokojený?

Vzhledem k vývoji zápasu je remíza asi odpovídající. Ale abych řekl pravdu, mrzí mě. Některé situace jsme měli vyřešit lépe, třeba bychom se ke gólu nějak dopracovali. Škoda. Šlo z toho vytěžit víc.

V rozstřelu jste nedal penaltu…

Jo, nevyšla. Brankář zvolil správný směr, navíc byl velký, chytil mi to.

Jak vám zatím sedí spolupráce s Martinem Hřídelem? Sedlo si to do správných kolejí?

My spolu nemáme žádný problém, jsme v pohodě. Kádr ale nemáme úplně takový, jaký bychom chtěli mít a jaký jsme si představovali. Přípravná utkání hrál pokaždé někdo jiný, někteří kluci jsou zranění. Když budu skromný, tak bych si přál alespoň to, aby se nám vrátili kluci z marodky.