Turnov by si ale určitě zasloužil modernizaci stadionu, příjezdu a parkování. Ale trávník byl perfektní a ke spokojenosti domácích fanoušků chyběl v první půlce jen lepší fotbal místních borců. Celou první část byly lepším mužstvem Velké Hamry. Hrálo se častěji před domácí brankou a jen výborné zákroky domácího gólmana držely dlouho bezbrankový stI . I tak se nakonec šlo do kabin za jednobrankového vedení hostí. Vypadalo to, že je vše jen otázkou času, kolik branek Hamry dají. Jenže v kabině Turnova došlo k obměně a druhý poločas byl pak soupeři více než rovnocenným soupeřem. Vyrovnat se mu ale nepodařiloNa ukazateli svítílo 0:1 a tři body si odvezlihosté.

Ze zisku tří bodů se áčko Velkých Hamrů radovalo. Ale trenér přiliš spokojený s výkonem nebyl.

"Každé vítězství je za tři body. S těmi spokojení jsme. I tak jsem ale trochu rozladěný. My jsme první poločas hráli velmi dobře, kombinačně, důrazně. Ale co nám je to platné, když v patnácté minuté prvního poločasu máme tři nevyužité tutovky a na konci poločasu sedm. A pak vedeme jenom 1:0. To mi strašně vadí. Taková situace se teď u nás opakuje už po několikáté. A stále ji řešíme. Prostě nedáváme góly. Zápas jsme mohli vyhrát suverénně už v prvním poločase, protože dneska jsme na to měli. Druhý poločasN už byl jiný, hodně soubojový, bylo v něm hodně karet. Soupeře jsme tlačili, situaci tři na jednoho ale nevyřešíme. Náš problém je "neproměňování". Za těch deset kol jsme díky tomu přišli už o hodně bodů. Dneska se to zase mohlo opakovat. Ztrácíme strašně moc bodů a kazíme si tím dojem. Dneska jsme měli utkání vyhrát jednoznačně. O poločase už mělo být rozhodnuto. Tři body bereme, už teď jsme třikrát za s sebou nevyhráli, takže je to potřeba. Že se nám dnes podařilo tu sérii přerušit, za to jsme rádi. Za přístup musím klukům poděkovat. Ale to, co dovedou zahodit, to je strašné. Jsou to naše chyby. Až narazíme na kvalitnějšího soupeře, tak ten nám body sebere. Jsme spokojení, že jsme vyhráli. Ale nemůžeme nad tím zavírat oči. Teď máme doma Dobrovice, tak chceme toto vítězství potvrdit. Dvakrát jsme teď doma prohráli, takže je na čase to změnit," řekl k utkání hamrovský trenér Zdeněk Bryscejn.

Áčko Hamrů prohrálo zaslouženě. Třetí zápas bez bodů! Je potřeba vyhrát!

Kouč domácích Tomáš Nosek neměl k radosti důvod. A ještě mu ji, jak uvedl, ubraly předvedené výkony rozhodčích. "K remíze nám pomohl ten nesmysl, který odpískal rozhodčí v závěru utkání. Za mne to bylo hrubé ovlivnění zápasu rozhodím Šumou. Jinak zase naše klasika v prvním poločase, hrajeme dobrý zápas v obraně. Ale soupeř mohl dát o tři góly víc už v prvním poločase. Ale když pak až v 94. minutě rozhodčí udělá takovou chybu, tak to je za mne ovlivňování utkání. Navíc neudělil karty, ani žluté, ani červené. My jsme v 94. kopali roh a přišlo to za údajný faul na brankáře, který ale, bohužel, viděl jen rozhodčí Šuma. Z jeho strany ten zápas nebyl vůbec zvládnutý. Byl jsem dneska hodně vytočenej. Druhý poločas už byla jen taková okopávaná. Mám problémy, že se mi zranili dva hráči, bude to hodně složité na přemýšlení, koho budu mít k dispozici příští víkend."