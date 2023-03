Začátek zápasu patřil českolipskému týmu, kdy již v 10.minutě Hajdo ve středu pole přihrál Halbichovi, ten zatáhl míč do vápna a pak přihrál nabíhajícímu Henzlovi, který bez problémů poslal míč za záda domácího gólmana Sedláka 0:1. V dalších minutách Lípa měla více ze hry, dostala se i do šancí, bez úspěchu. Tak tomu bylo i ve 35.minutě, kdy Havel se dostal k úniku po pravé straně, vlevo mu nabíhal Halbich, jenže Havel se rozhodl střílet a trefil pouze vyběhnuvšího gólmana Sedláka. V poslední minutě první půle vyzkoušel domácí Houdek pozornost českolipského gólmana Krále střelou z hranice vápna.

Ve druhém poločase se hra nijak moc nezměnila. Lípa hrála svoji hru, dobře dostupovala protihráče a vytvořila si opět řadu šancí, bez úspěchu. Tak tomu bylo i při akci Kazdy, který vybojoval míč a následně ho poslal vpravo Šimonovi, tomu chyběl krůček k překonání gólmana, který míč vyrazil v pádu nohama. Poté měl dvě šance Halbich, oba nájezdy poslal do gólmana. Dalšího gólu se Lípa dočkala v 88.minutě, kdy Žižka zatáhl míč po pravé straně a z úhlu vystřelil. Gólmana Sedláka prostřelil, míč směřoval mezi tři tyče, jenže se k míči dostal Šimon a posunul ho za brankovou čáru 0:2.

Domácí trenér Václav Laušman hodnotil: „Lípa zaslouženě vyhrála, měli tam ještě pár šancí ke skórování. Nás potopil brzký gól. V první půli jsme si nedovedli poradit ze hřištěm a soupeřem. Ve druhém poločase se to zlepšilo, jenže Lípa hrála na brejky a dost nám hrozila. Z naší strany to herně nebylo zlé, je jen škoda, že jsme se nedostali více do vápna, kde bychom snad nějaký gól dali.“

SK Slaný – FK Arsenal Česká Lípa – 0:2 (0:1)

Branky: 10´Henzl, 89´Šimon, rozhodčí Míč, ŽK 1:1, počet diváků 200.

Sestava České Lípy: Král – Baláž, Filip, Dvořák, Henzl – Hajdo ,Simon, Pajkrt (82´Nosek) – Kazda (79´Bulejko), Havel (69´Valta) – Halbich (79´Žižka).

Miroslav Dalík