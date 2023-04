„Nic není jisté. Pokud budeme nadále úspěšní, ostatní týmy nás nemusí zajímat,“ zdůraznil českolipský kouč.

Pane trenére, o víkendu jste doma porazili poslední Vilémov 4:0. Jak zápas vypadal?

Svým způsobem byl těžký. Po důležité výhře v Praze nad Újezdem jsme to chtěli potvrdit i doma. Měli jsme strach, aby nedošlo k podcenění nebo sebeuspokojení. Byli jsme trochu nervózní, trochu to vystupňovala naše neproměněná penalta. Naštěstí jsme do poločasu dali dvě branky, to nás uklidnilo. Soupeře jsme k ničemu nepustili a dohrávali to v poklidném duchu.

Jistě jste hráčům před utkáním připomněl podzimní zápas ve Vilémově, kde jste remizovali 1:1…

Samozřejmě jsem to hráčům připomněl. Z mého pohledu to byl jeden z nejhorších zápasů v sezoně, ta bodová ztráta bylo tehdy velké minus.

Aktuálně máte na čele divizní soutěže osmibodový náskok, což je slušná pozice před poslední třetinou soutěže, ne?

To ano. Ale rozhodně nemáme nic jistého. Ve hře je ještě hodně bodů, čeká nás řada těžkých zápasů. Pokud ale budeme úspěšní, nemusí nás zajímat výsledky ostatních soupeřů. Bude to hlavně o nás.

Zdobí vás skvělá defenziva. Na jaře jste v šesti zápasech dostali jedinou branku…

Paradoxem je, že ta jediná branka znamenala domácí porážku s Chebem. To, že nedostáváte góly, těší každého trenéra. A pokud je dostávat nebudeme, budeme bodovat.

Zdá se, že pražský Újezd ztrácí dech. Třetí je Kladno, které ještě čeká dohrávka. Kdo je pro vás aktuálně největším soupeřem?

Vidím tam asi Kladno, kde hrajeme na konci dubna. Bude důležité, jak se jim bude před naším vzájemným zápasem dařit. Kladno má zájem o postup, má velmi kvalitní tým. Jeho ztráty mě překvapily. Uvidíme, jak se bude dařit Újezdu. Pak je tam ještě Chomutov, nebo Louny. To jsou asi nejžhavější protivníci.

Jak pracujete s týmem po psychické stránce? Tabulku jistě sledujete všichni, ne?

To je jasné. My se snažíme pracovat pořád stejně. Zlepšujeme věci, které nás pálí. Klukům pořád říkáme, že všechny týmy se proti nám budou chtít ukázat. Některým celkům o nic nejde, můžou hrát uvolněně, nejsou pod tlakem, jako my. Musíme prostě všechny zápasy vzít velmi vážně, nesmíme podcenit žádný detail.

Jak je na tom aktuálně hráčský kádr?

Do přípravy nenastoupil Blažek, který se zranil v posledním podzimním zápase. Proti Chebu se zranil Henzl, tam to vypadá taky na dlouho. Během jara se ale vrátili Baláž s Filipem. Samozřejmě tam jsou drobná zranění, ale jinak máme ten kádr konsolidovaný.

V neděli vás čeká zápas v Praze proti Admiře B. Opět vás čeká tým, který je v tabulce dole…

Tady je trochu otazník. Je to rezervní tým, bude záležet, zda budou mít nějaké hráče z A týmu. Uvidíme, jak k tomu přistoupí. Bude to asi podobné utkání, jako proti Vilémovu. Rozhodně musíme počítat s tím, že se budou chtít proti nám vytáhnout. Zadarmo nám to určitě nedají.