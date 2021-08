Rychlá letní příprava utekla jako voda, fotbalisté českolipského Arsenalu mají před sebou vstupní utkání nové divizní sezony. Podzim otevřou domácím zápasem proti pražské Aritmě. Hrát se bude v sobotu 31. července od 10.15 na Městském stadionu v České Lípě.

Fotbalisté České Lípy už vyhlíží první zápas divizní sezóny. Arsenal má velké cíle, rád by se popral o postup do třetí ligy. | Foto: Jaroslav Marek

Během přípravy odehrál Arsenal tři přátelské zápasy. Nejprve porazil vysoko Vilémov (KP), pak ale dostal debakl od Jablonce B (ČFL), na závěr prohrál 1:4 s libereckou rezervou (ČFL). „Výsledky byly hodně divoké, to je pravda. Bylo to ale ovlivněné tím, že jsme neměli všechny hráče pohromadě. Až utkání proti Liberci splnilo určité parametry, ale i tady jsme šetřili pár hráčů. Věřím, že do sezony vstoupíme dobře a rozjedeme to tak, jak si přejeme,“ řekl Martin Jánošík, kouč Arsenalu Česká Lípa.