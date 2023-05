Českolipští fotbalisté po třech utkáních konečně vyhráli a upevnili si první místo v divizní tabulce B. Arsenal, který už nastoupil bez trenéra Janošíka, doma udolal Kosmonosy 1:0.

Divize: Česká Lípa - Kosmonosy (1:0). Kubelka s Hrdličkou se snaží zastavit pronikajícího Noska. | Foto: Jaroslav Marek

„Je to velké zklamání, první poločas jsme měli dvě nebo tři šance. Utkání by se vyvíjelo úplně jinak, smůla. Myslím si, že jsme mohli odvést alespoň bod,“ litoval po utkání trenér hostí Michal Mašek.

Prvních 25 minut měl navíc osm zápasů neporažený tým z Kosmonos, vytvořil si tři gólové šance. Nejprve po rohu Fabiána vyzkoušel Mašek pozornost českolipského gólmana Krále, ten byl na místě.

Ve 13. minutě dostal Šimáček přesný centr mezi obránce a vystřelil, jeho střelu v pádu gólman rukou vyrazil. O deset minut později mohl skóre otevřít českolipský Šimon, když jej k tomu vybídl Halbich přesným centrem k protější tyči, jenže Šimon míč hlavou za brankovou čáru nedostal, mířil vedle.

Snad největší šanci pro hosty zahodil Pivazi, když jen orazítkoval tyč českolipské branky. V závěru první půle Halbich střílel z voleje po centru od Hajdy, ale míč nasměroval jen do gólmana Šteinera.

Ve druhé půli se hra domácích zlepšila, snažili se o vstřelení branky, ale obrana hostí dobře pracovala. Lípa si vytvořila řadu menších šancí, nakonec přišla ta jediná, která rozhodla o vítězi.

Filip našel přesným výkopem na hrotu Šimona, ten šel na branku a pak přeloboval vyběhnuvšího Šteinera. V závěru utkání musel do sprch po dvou žlutých Šimon a potom jej rovnou po červené následoval Pajer.

„Dnes jsme hráli proti výbornému soupeři, který mohl v prvním poločase utkání rozhodnout, když si vytvořil dvě nebo tři gólové šance. My jsme se trápili,“ hodnotil zápas Martin Šimon, který vedl domácí tým místo v týdnu odstoupivšího trenéra Jánošíka.

„Do utkání jsme se postupně dostávali od 25. minuty. Ve druhé půli jsme svůj výkon zlepšili a dali jsme rozhodující gól. Pro nás to jsou velice důležité body, hlavně pro sebevědomí do dalších utkání. Chtěl bych všem poděkovat, hlavně divákům i ostatním z našeho klubu, že nás podporují. Jdeme za jediným cílem a to je první místo,“ dodal.

FK Arsenal Č. Lípa – SK Kosmonosy 1:0 (0:0)

Branka: 74. Šimon. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 3:1. ČK: 80. Šimon - 92. Pajer. Diváci: 255.

Česká Lípa: Král – Hajdo, Filip, Dvořák, Baláž– Kazda (79. Krčmář), Vít, Havel (57. Pajkrt) - Šimon, Nosek (57. Žižka), Halbich (90. Kříž).

Kosmonosy: Šteiner - Hošťálek, Podzimek (77. Motyčka), Hrdlička, Šimáček, Mašek, Pivazi (80. Omerbegovič), Fabián (77. Král), Prieložný, Kubelka, Pajer.

MIROSLAV DALÍK