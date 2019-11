Nedávno mu bylo teprve čtyřiadvacet a už zažívá to, po čem mnozí prahnou celou kariéru. Fotbalista České Lípy Lukáš Valta je totiž kapitánem svého mateřského Arsenalu, který se rve v divizi. „Kdybych řekl, že pásku nevnímám, lhal bych,“ říká Lukáš Valta v rozhovoru pro Českolipský deník.

Kapitán České Lípy Lukáš Valta | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Arsenal je v divizi předposlední. Jak výkony týmu vidíte?

My jsme samozřejmě věděli, že divize bude oproti kraji úplně jinde. Soupeře dokážeme přehrávat, ale chybí nám zkušenost a také někdo, kdo by dával góly. Já když se podívám na všechny ostatní týmy v divizi, všichni mají nějakého špílmachra, který kopal nahoře. U nás je tomu jinak – všem hráčům je okolo pětadvaceti let a je to znát. Chybí nám klid na míči.