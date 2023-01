„ Soupeř kvalitní. Nám vyšel první poločas, kdy jsme byli velmi aktivní a hlavně jsme dávali góly, což ovlivnilo celý zápas. Ve druhé půli jsme to trochu prostřídali, přestali jsme běhat, čehož soupeř využil ke vstřelení laciných gólů, přesto tento zápas hodnotím pozitivně,“ pochvaloval si Martin Jánošík, kouč Arsenalu.

Úvod utkání patřil jednoznačně domácím. Již ve 4 .minutě se trefil Šimon po centru od Kazdy - 1:0. O šest minut později vyslal nádhernou střelu z 30 metrů pod břevno Halbich - 2:0. Další gól přidal Halbich z otočky - 3:0. V 19 .minutě vystřelil z hranice vápna Šimon a Lípa šla do čtyřbrankového trháku. Hosté zahrozili ve 20. minutě střelou do břevna, střílel Štefko. Následovala dobrá akce Halbicha, který zatáhl míč po pravé straně k vápnu, následovala zpětná přihrávka na zcela volného Žižku a Lípa šla do vedení 5:0.

Ve druhém poločase českolipští hráči polevili v pohybu, čehož využil soupeř ke vstřelení tří gólů. Nejprve skóroval Glaser z trestného kopu. Další gól přidal Pátek a skóre uzavřel Novotný. Předtím ještě Halbich trefil tyč, odmítl tak hattrick.

„První poločas byl z naší strany nedůrazný, ospalý. Chtěli jsme být v obraně kompaktnější a organizovaní směrem do útoku, to se nám nedařilo. Musíme to vyladit a posunout se dál,“ má jasno Daniel Sochor, trenér mosteckého Baníku.

Další přípravné utkání sehraje Česká Lípa ve středu 25. ledna kdy od 18.30 přivítá na vlastním hřišti Ústí nad Labem, tedy další třetiligový celek.

Arsenal Česká Lípa - FK Baník Most/Souš 5:3 (5:0)

Branky: Halbich 2, Šimon 2, Žižka - Glaser, Pátek, Novotný.

Česká Lípa: Král – Krčmář, Filip, Hajdo, Henzl – Valta, Havel – Šimon, Kazda, Žižka – Halbich. Střídající: Nosek, Hanl, Kříž a Machač.