„Dnes byla hra z naší strany celkem kvalitní a dali jsme góly, těch mohlo být více, ale díky za ty vstřelené. Utkání jsme měli od začátku pod kontrolou. První půle byla z naší strany ve velkém tempu, dobrá kombinace a akce. Jenom mohlo být více gólů. Ve druhé půli jsme trochu polevili, asi to bylo dané tím, že jsme soupeře do ničeho nepustili," hodnotil utkání nakonec spokojený Martin Jánošík, kouč České Lípy.

Od prvních minut bylo vidět, že Lípa má více ze hry, vytvořila si několik slibných akcí. První gól vstřelil David Halbich, když zužitkoval centr od Havla - 1:0. Pak se do šance dostal Havel, ale nezpracoval balón dle svých představ, střílel vedle. Následovala šance Šimona, který si naběhl na centr Ješety, ale netrefil ve skluzu balón. To se Šimonovi podařilo dvě minuty před koncem první půle, kdy prošel do vápna a obstřelil gólmana Jungra - 2:0.

Do druhého poločasu vstoupila Lípa opět dobře, i když v 68.minutě musel gólman Plechatý vyběhnout mimo vápno a pádem pod nohy Mlynka míč poslal do bezpečí. Od 62. minuty hráli hosté o deseti hráčích, vyloučen byl Novák za oplácení faulu, dostal rovnou červenou kartu. V 72. minutě zvýšil skóre na konečných 3:0 Žižka, kdy zprava prostřelil přízemní střelou gólmana hostí. V závěru utkání se do šance dostal Nosek, který po centru od Bulejka mířil jen do gólmana Jungra.

„Přijeli jsme pro nějaký bodík, to se bohužel nepovedlo. Od začátku byla Lípa lepším mužstvem, body si absolutně zasloužila. My jsme nějaké náznaky měli, ale moc toho nebylo. Lípa hrála dobře, to ještě tři nebo čtyři góly nedala. Před nesmyslným vyloučením Nováka jsme to chtěli ještě zdramatizovat, ale jeho vyloučení nás dostalo na kolena," řekl trenér hostí František Jakubec.

FK Arsenal Česká Lípa - FK Admira Praha 3:0 (2:0)

Branky: 29. Halbich, 42. Šimon, 70. Žižka. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK 1:3. ČK: Novák (Admira), 180 diváků.

Sestava České Lípy: Plechatý – Baláž (74. Valta), Filip, Dvořák, Henzl – Blažek - Havel (64. Bulejko), Kazda (74. Krčmář), Ješeta (64. Žižka), Šimon – Halbich (74. Nosek)

MIROSLAV DALÍK