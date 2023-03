První jarní ztráta je na světě. Fotbalisté České Lípy prohráli první zápas v sezoně na domácí půdě. Divizní lídr selhal střelcky, Chebu podlehl nečekaně 0:1.

Fotbalisté České Lípy doma nečekaně podlehli Chebu 0:1. | Foto: Jaroslav Marek

„Málo fotbalu. Soupeř přijel s jasnou taktikou, ta mu vyšla. Bohužel jsme se nesrovnali s jejich hrou a hlavně jsme nedali žádný gól, i když jsme si vytvořili stoprocentní šance, které jsme neproměnili. To bohužel ovlivní celý zápas. Soupeř dal z ojedinělé akce gól. Potom se snažil hru často přerušovat," zlobil se Martin Jánošík, kouč Arsenalu Česká Lípa.

Lípa vstoupila do utkání odhodlaně, dařila se jí hra. V 16.minutě Kazda těsně minul břevno chebské branky. Domácí byli fotbalovější, vytvořili si šance, ale gól nepřišel. Naopak na druhé straně se po brejku trefil přízemní střelou Hrotek - 0:1.

V úvodu druhé půle trefil Eisenreich tyč. Pak přišly šance na českolipské straně. Nejprve Žižka hlavičkoval nad branku, potom Halbich trefil tyč. V 62. minutě musel ze hřiště odejít do šaten za červenou kartu Janda, jenže Lípa početní převahu brzo ztratila. Zranil se Henzl a Lípa neměla již nikoho na střídání. V konci utkání si českolipští vytvořili řadu šancí, ale gólový úspěch nepřišel.

„Domácí byli fotbalovější, byli lepší. My jsme v prvním poločase dali jeden gól, mohli jsme dát ještě jeden. Na druhou stranu jsme mohli po poločasu prohrávat tři nula, to by se nikdo nedivil. Ve druhém poločase nám zkoplikovalo hru vyloučení hráče a od té doby jsme se bránili, hráli jsme vyloženě na brejky. V závěru jsme měli štěstí, tyčka a břevno ze strany českolipských, Získali jsme pro nás tři důležité body," pochvaloval si Václav Sýkora, trenér Hvězdy Cheb.

Arsenal Česká Lípa - Hvězda Cheb 0:1 (0:1)

Branka Hrotek. R: Šimeček. ŽK: 2:1. ČK: Janda. Diváci: 150.

Česká Lípa: Král – Baláž, Dvořák, Filip (15. Valta), Henzl – Hajdo - Šimon (46. Bulejko), Kazda, Havel, Pajkrt (46. Žižka) – Halbich.

MIROSLAV DALÍK