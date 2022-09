„Sehráli jsme to hlavně kvůli tomu, že máme širší kádr. Máme tady talentované kluky z dorostu a je potřeba je využít a vidět je v zápase. Základní záměr to splnilo, bylo to velmi kvalitní utkání. Nám to ukázalo možnosti některých mladších hráčů,“ poznamenal Martin Jánošík, kouč České Lípy.