Na kladenském stadionu Františka Kloze se v rámci divizního šlágru představil lídr soutěže Arsenal Česká Lípa a chtěl zde uspět. Jenže mu nevyšel úvod utkání, inkasoval již ve čtvrté minutě gól, což ovlivnilo celé utkání. Kladno nakonec vyhrálo 2:1.

Česká Lípa (modrá) prohrála na Kladně 1:2. | Foto: Jaroslav Marek

„První poločas byl z naší strany slabší, dostali jsme hned na začátku gól, pak jsme propadali v napadání. Domácí si připsali ještě dvě šance. V druhé půli se to srovnalo a my jsme po standardní situaci vyrovnali, měli jsme tam i šance zápas rozhodnout. Nevyšli nám brejkové situace, ani střely. Ke vší smůle jsme v nastaveném čase inkasovali. Dnes jsme to Kladnu darovali," posteskl si Jiří Štajner, asistent českolipského trenéra Martina Jánošíka.

V úvodu utkání si českolipští zadáci nepohlídali Šímu a bylo z toho vedení pro Kladno. Vše zařídil Růžička, který našel na hranici vápna Šímu, ten prošel obranou okolo Víta a střelou k levé tyči Královy branky zajistil domácím vedení - 1:0. V 6. minutě mohl skóre srovnat Kazda střelou z hranice vápna, jenže jeho tvrdou střelu za pomoci teče Rendla gólman Pettík vytáhl na rohový kop. Potom se do šance dostali domácí, jenže jejich snahu zrušil Filip, když se na branku tlačili dva hráči soupeře.

Fanta střílí góly za Kunratice. Má tam bratry a bratrance. Vzpomíná na „kačery“

V 21. minutě měl smůlu Baláž, když orazítkoval břevno domácí branky. Pak se ještě dostal do šance Halbich, když poslal hlavou míč pouze nad branku po centru z trestného kopu Havla. Následovala šance Šimona a opět z rohového kopu Havla, jenže tentokrát mu stál v cestě domácí gólman, který jeho střelu hlavou se štěstím vyškrábl mimo tři tyče. V posledních minutách první půle musel ještě ukázat své umění českolipský gólman Král, když likvidoval dvě nepříjemné situace.

Ve druhém poločase se hra srovnala a šance byly na obou stranách. Nejprve musel Král likvidovat střelu Pihrta a následně si poradil i se střelou Šnobla. Lípa se vyrovnání dočkala v 67. minutě, kdy Havel poslal míč z rohu před branku, kde u zadní tyče stál Halbich a bylo srovnáno - 1:1. V závěru utkání mohl vítězství na svoji stranu zvrátit Žižka, jenže po centru od Šimona na zadní tyč mířil těsně vedle. Co se nepovedlo hostům, tak vyšlo v tříminutovém nastavení domácím. Kladenští rozehráli rohový kop, Filip ještě stačil míč vyhlavičkovat do výšky, jenže pak se k míči nedostal gólman Král, čehož využil Šíma k potrestání nedůslednosti vítězným gólem - 2:1.

„Velice zajímavé utkání z obou stran. Pro nás se šťastným koncem," stručně pravil kladenský trenér Jan Procházka.

SK Kladno - FK Arsenal Česká Lípa 2:1 (1:0)

Branky: Šíma 2 - Halbich. R: Koranda. ŽK: 3:4, 200 diváků.

Česká Lípa: Král – Hajdo, Filip, Dvořák, Baláž – Vít (90. Kříž) – Šimon, Pajkrt (58. Žižka)- Kazda, Havel – Halbich (83. Nosek)

Další utkání sehraje Česká Lípa v sobotu 6. května, když od 10.15 hostí SK Kosmonosy.

MIROSLAV DALÍK