Českolipský Arsenal je kousíček od vítězství v divizi a vysněného postupu do třetí ligy. Na svém hřišti nakonec splnil roli favorita a Libiš porazil 3:0. Jelikož druhý Újezd Praha doma jenom remizoval, má Česká Lípa dvě kola před koncem náskok pěti bodů.

Arsenal Česká Lípa - Sokol Libiš: Filip vyhrál souboj S Jelínkem a Šlehoferem a střílí třetí branku. | Foto: Jaroslav Marek

„Dnes jsme hráli pod určitým tlakem. Soupeř přijel vlastně jenom bránit. My jsme měli celé utkání pod kontrolou. První poločas jsme si vytvořili tři nebo čtyři gólové šance, mohli utkání rozhodnout a mohli ho dohrát v klidu. Kluci to měli těžké s dobýváním soupeře, ten opravdu dobře bránil. Nakonec jsme šťastní, že jsme získali tři body, které jsou v téhle situaci důležité," pochvaloval si Martin Šimon, kouč České Lípy.

První poločas patřil jednoznačně českolipskému týmu, soupeři nic nedovolil. Prvního gólu se diváci dočkali již v desáté minutě, kdy Bulejko poslal centr na hranici vápna, kde se objevil Havel a přesnou střelou překonal v brance hostí Fialu - 1:0. V 16. minutě orazítkoval Halbich břevno libišské branky. Pak se ještě do šance dostal znovu Halbich, mířil ale vedle.

Do druhého poločasu vstoupili lépe opět domácí, soupeře do ničeho nepustili. Halbich byl opět v šanci, tentokrát míč v pádu poslal vedle branky. Následně Dvořák z 25 m vyzkoušel pozornost gólmana Fialy. V 79. minutě se trefil Nosek přizemní střelou a uklidnil celý Arsenal - 2:0. Na 3:0 zvýšil Filip, když využil centr z rohu ke skórování hlavou.

„Favorité byli domácí, kteří nakonec vyhráli 3:0. My jsme přijeli s obranou taktikou, abychom nedostali moc gólů. Do osmdesáté minuty jsme se drželi. Bohužel v závěru jsme udělali dvě stupidní chyby, které děláme pravidelně. Kluci bojovali, my víme na co máme a na co nemáme. Čeká nás Chomutov, to je utkání roku. Potřebujeme ho zvládnout, abychom žili," má jasno kouč Libiše Luboš Urban.

FK Arsenal Česká Lípa - Sokol Libiš 3:0 (1:0)

Branky: 10. Vít, 80. Nosek, 88. Filip. R: Nenadál. ŽK: 1:0, 265 diváků.

Česká Lípa: Král –Dvořák, Filip, Bulejko– Baláž, Kazda (76. Valta), Vít, Havel (66. Žižka), Krčmář (66. Pajkrt)– Halbich (66. Nosek), Šimon (84. Kříž)

MIROSLAV DALÍK