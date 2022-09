„Vítězství z nepříjemného stavu 0:2 na 3:2, to ukazuje sílu mužstva. Góly, které jsme dostali, byly hrůzostrašné po našich hrubkách v defenzívě. Dokázali jsme se zvednout a k tomu nám nebyly uznány dva góly, přesto jsme to dokázali otočit a to se cení," pochvaloval si Martin Jánošík, kouč České Lípy.