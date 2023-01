Změny v českolipském kádr zatím velké nejsou. „Do Slovanu Liberec se vrátil Jirka Ješeta, uvidíme, jak to s ním dopadne. Brankář Plechatý by měl odejít do Chrastavy. Chyběl Blažek, který se zranil v posledním podzimním zápase,“ prozradil kouč Arsenalu.

A co nové tváře? „Zatím tu je Dominik Hajdo, který hrál naposledy v Zápasech a Ondra Doležal z Frýdlantu. O další hráče se snažíme, uvidíme,“ konstatoval.

Zimní příprava bude v podání České Lípy tradiční klasikou, neočekávejte nějaké velké novinky. „Není moc prostor a finance na to, co bychom chtěli. Časově je to pro kluky náročné. Máme myšlenku delšího tréninkového bloku s hrou. Ale to také není nic netradičního. Přípravu máme nabitou kvalitními zápasy, kde se poměříme s opravdu silnými soupeři,“ zdůraznil Jánošík.

Most, Ústí nad Labem, Brozany. Ano, zimní přátelské zápasy Arsenalu budou opravdu proti silným soupeřem. „Ano, takhle jsme to chtěli nastavit. Ještě řešíme soupeře pro generálku,“ pokýval hlavou.

O zimním počasí a teplotách pod bodem mrazu si zatím můžeme nechat jenom zdát. Českolipský trenér to zatím kvituje. „Z fotbalového pohledu nám tohle počasí rozhodně nevadí. Terény nebudou kluzké, nejsou problémy se sněhem. Ale nikdo neví, jak se to počasí ještě může změnit,“ dodal na závěr.

Přípravné zápasy FK Arsenal Česká Lípa, zima 2023:

Sobota, 14. ledna, 10.00: Česká Lípa - Slovan Liberec U 18/U 19

Sobota, 21. ledna, 11.00: Česká Lípa – Baník Most-Souš

Středa, 25. ledna, 18.30: Česká Lípa – Ústí nad Labem

Sobota, 4. února, 11.00: Česká Lípa – Turnov

Středa, 15. února: 17.00: Česká Lípa – Slovan Liberec B

Sobota, 18. února: 11.00: Brozany – Česká Lípa

Sobota, 25. února: 11.00: SK Hřebeč – Česká Lípa (hř. Lidice)