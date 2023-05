Fotbalisté České Lípy si udržují tříbodový náskok na čele divizní skupiny B. Arsenal zvládl těžké utkání v Lounech, kde nakonec vyhrál 3:2 a je zase o krok blíže vítězství a postupu do třetí ligy.

Česká Lípa (šedivé dresy) vyhrála v Lounech 3:2. | Foto: Jaroslav Marek

„Dramatické utkání se šťastným koncem pro nás. Poslední dobou se nám stává, že sice hru kontrolujeme, ale pak si to zkomplikujeme nepřesnou hrou a chybou. Většinou dostáváme soupeře do hry. Nakonec jsme rádi, že jsme zde uhráli tři body. V prvním poločase nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do hry, pak se to zlepšilo. Máme tři body a jdeme za svým cílem," nechal se slyšet Martin Šimon, jeden z českolipských trenérů.

V úvodu utkání se českolipští hráči pomalu rozehrávali, domácí toho nevyužili. Naopak více šancí si vytvořili hosté. Do dvou šancí se dostal Nosek, nejprve se neprosadil ve vápně přes obránce a podruhé jej vychytal domácí gólman Pokorný. Ke konci první půle se neprosadil Vít, když se dostal před gólmana. Nakonec vedení 0:1 zařídil Baláž po centru od Kazdy, když mířil k protější tyči. Domácí v tomto poločase prakticky soupeře neohrozili.

Vše nejdůležitější se odehrálo ve druhé půli. V 56. minutě Halbich využil špatné rozehrávky domácích zadáků a poradil si i s gólmanem - 0:2. Ve druhém dějství se začali prosazovat i domácí. Dvakrát musel zasahovat českolipský gólman Král po střelách Šimečka a Myšky.

Trenér Arsenalu Janošík dostal padáka. Mám smíšené pocity, přiznal

Prvně jmenovaný využil v 73.minutě zaváhání českolipské obrany, když si za ně zaběhl a snížil - 1:2. O minutu později českolipský Vít prokličkoval obranou a pak prostřelil domácího gólmana 1:3. Jenže domácím se podařilo snížit skóre po centru Švejdy, který našel mezi stopery naběhnuvšího Myšku. Na jeho střelu k tyči Král nedosáhl - 2:3. Před koncem ještě zahrozil Bulejko z trestného kopu, kdy poslal míč přes zeď, jenže domácí brankář jeho úmysl vystihl.

„Z hlediska bojovnosti a disciplíny jsme podali velice dobrý výkon. Bohužel jsme udělali tři neskutečné chyby, které vzhledem ke zkušenosti České Lípy, byly potrestány. Za normálních okolností bych měl z výsledku radost, dali jsme dva góly, ale dostali tři, které jsme soupeři darovali. Česká Lípa je nejlepší mužstvo v této soutěži a zaslouženě vyhrála," sportovně přiznal Libor Klíč, trenér FK Louny.

FK Louny - Arsenal Česká Lípa 2:3 (0:1)

Branky: Šimeček, Myška - Baláž, Halbich, Vít. R: Hes. ŽK: 0:4, 210 diváků.

Česká Lípa: Král – Hajdo, Filip, Dvořák – Krčmář (62. Bulejko), Kazda (76. Pajkrt), Havel (76. Valta), Vít, Baláž (62. Žižka) – Nosek (70. Kříž), Halbich.

MIROSLAV DALÍK