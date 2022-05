Ostrov v Lípě vedl, domácí ale skóre, i díky penaltám, utkání otočili. „Doma to máme těžké s dobýváním pokutového území soupeře. V prvním poločase se nám nedařilo, hráli jsme dost pomalu, měli problém s přesouváním hry. Soupeř stačil vykrývat prostory, což nám nevyhovuje. Naštěstí se nám podařilo do poločasu srovnat po vydařeném brejku. Ve druhé půli se hra trochu otevřela a nám pomohly dvě penalty, kdy to byla dobrá práce od Noska. Je jen škoda, že jsme nepřidali další góly, šance byly," hodnotil utkání Martin Jánošík, kouč České Lípy.