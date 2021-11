Tým od Ploučnice se netají postupovými ambicemi. Na první Neratovice ale nabral devítibodovou ztrátu, v jarní části tak bude ještě pod větším tlakem.

„Naše pozice je složitější, musíme se pokusit o nemožné. Na druhou stranu jsme realisté a víme, kolik ztrácíme na prvního,“ přiznal Martin Jánošík, trenér Arsenalu Česká Lípa.

Po podzimu jste na čtvrtém místě, ovšem vaše hodnocení asi nebude pozitivní, viďte?

Je to tak. Pokud budu hodnotit podzim podle bodového zisku a umístění, tak jsme zklamaní. Nechtěli jsme, aby byl bodový rozdíl na první místo tak velký. Mrzí nás zbytečné bodové ztráty. Přitom herní projev jsme neměli špatný. Doplatili jsme na nedostatky, které naši soupeři nemilosrdně trestali.

Soupeři vás často chválili, máte nejlepší útok v soutěži. Určitě mrzí ztráty v domácím prostředí, kolikrát jste nepotvrdili tři body z venkovního utkání.

Tady hrálo roli několik faktorů. Na nás bylo strašně znát, když jsme včas nedali branku. Pokud se nám to povedlo, hrálo se nám lehce a byli jsme schopni přidat další góly. Když to tam rychle nespadlo, byli jsme svázaní a nebyli dost trpěliví. Když jsme hráli doma, většina soupeřů přijela s jasnou taktikou. Nám to dobývání obrany moc nešlo. Celkově nám vyhovovaly týmy, které chtěly hrát fotbal.

Celý klub před sezonou prohlašoval postupové ambice. Nemohlo právě tohle prohlášení některým hráčům svazovat nohy?

To je otázka. My to ale máme prostě postavené tak, že chceme hrát na špici tabulky. A pokud se to podaří, pokusit se porvat o postup. V kabině jsme tak nastavení. Věřili jsme, že do jara nepůjdeme s tak velkým bodovým mankem. Otázkou je, jak se nám podaří posílit a nebo naopak udržet stávající kádr.

To jste mi nabil na další otázku. Bude se přes zimu měnit hráčský kádr?

Jelikož chceme hrát o čelo tabulky, je potřeba posílit. Na druhou stranu můžeme počítat s tím, že nás někteří hráči mohou opustit. Týkat se to může důležitých členů našeho kádru. Teď je na to ještě brzy, takže nemůžu být konkrétní.

Před týdnem skončila podzimní sezona. Sejdete se tedy až v novém roce?

Měli jsme týdenní pauzu a ještě najeli na takový udržovací mód. Sehráli jsme přátelské utkání proti Mladé Boleslavi U 19, kdy jsme vyhráli 4:3. Ještě budeme hrát s Libercem U 19, Libercem B a Hrádkem nad Nisou. V prvním prosincovém týdnu to ukončíme. Pak se sejdeme v první polovině ledna, kdy najedeme na klasickou zimní přípravu.

Na prvním místě divizní skupiny B přezimují Neratovice. Je to pro vás překvapení?

Částečně ano. Na druhou stranu po tom zápase, který jsme u nich sehráli, musím říct, že tam vlastně patří. Mají zkušený tým. Jsem sice přesvědčený, že Most je na tom ještě lépe. Jenže Most se, stejně jako my, nevyhnul zbytečným ztrátám. Neratovice se tomu vyhýbaly a proto jsou první.

Je někdo z hráčů, kdo vás zklamal? A naopak, kdo byl vaším tahounem?

Nechci říkat konkrétní jména. Důležitá byla momentální forma. Trochu nás mrzel fakt, že hráči, kteří mají být oporami, zahráli několik zápasů excelentně, ale pak jim další zápas nevyšel. Neudrželi si konstantní výkonnost. U řady kluků jde ten vývoj směrem vzhůru. To je pro nás určitě dobrá zpráva.

Cíle do jarní části jsou asi jasné, viďte?

Je jasné, že nejsme ve výhodě. Ale pokusíme se o nemožné. Neskládáme zbraně. Jsme ale realisté. Předpokládáme, že ostatní celky můžou také ztrácet. My ale budeme pod tlakem, jelikož si už nesmíme dovolit ztrácet body. To bude složitější. Otázkou je, s jakým kádrem půjdeme do jarní části soutěže.