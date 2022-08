„My to bereme jako součást přípravy. Nikdo samozřejmě nečekal, že bychom postoupili přes Českou Lípu, ale myslím, že nám to ukázalo nedostatky v obranné fázi. Takže pro nás to bylo i přínosné,“ říká trenér mužstva Nového Boru Stanislav Kouřil. Pro Nový Bor, který má své stabilní místo v krajském přeboru to byl třetí přípravný zápas před mistrovskou sezónou. Na hřišti se potkali ještě s Lovosicemi a českolipským dorostem. „Dnes to byla taková generálka,“ směje se Kouřil.