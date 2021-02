Letos to přitom měli divizní fotbalisté, které vede trenérské duo Martin Jánošík – Michal Slabý, dobře rozehrané. Po osmi kolech nasbírali ve skupině B 17 bodů a patří mezi tři nejlepší celky v soutěži. Jak to ale bude s dohráním sezóny? Stihne se alespoň polovina soutěže? Bude se postupovat a sestupovat? Na tyto otázky zatím nejsou odpovědi.

„Pokud by se dohrála alespoň polovina ročníku, mělo by se postupovat a sestupovat. Takto jsou nastavená pravidla. Ve fotbale by se přeci mělo o „něco“ hrát,“ přiznal Petr Šimoník, předseda Arsenalu Česká Lípa.

Divizní soutěž stojí, restart je v nedohlednu. Věříte, že se stihne dohrát alespoň polovina aktuálního ročníku?

Věřím. Do července je ještě daleko (úsměv). Myslím si, že odehraná polovina soutěžních utkání a uzavření soutěžního ročníku včetně postupů a sestupů je cíl svazu a koneckonců i všech týmů.

Pokud by se tedy stihla alespoň ta polovina sezóny, byly by podle vás postupy a sestupy regulérní?

Ano. Minimálně z toho důvodu, že takto byla pravidla nastavena již od začátku tohoto ročníku. V soutěžích by se vždy mělo o „něco“ hrát. Tedy i o možnost zahrát si příští rok na všech úrovních i vyšší soutěž. S tím samozřejmě souvisí i sestupy, tedy nutnost uvolnit místo nejlepšímu týmu z nižší třídy.

Váš tým je aktuálně mezi třemi nejlepšími v divizní skupině B. Asi zamrzí, že se soutěž zastavila, když jste to měli tak dobře rozjeté.

To máte pravdu. Kluci to měli opravdu velice dobře rozjeté a ukazovali, že mohou hrát nejen vyrovnané zápasy s každým týmem v naší skupině, ale také je vyhrávat. O to více pak mrzí, že svoji fyzickou i herní přípravu nemohli prodat v dalších podzimních utkáních.

Petr Šimoník.Zdroj: soukromý archivVy jste přišel do vedení fotbalu v České Lípě v lednu 2020. Jak zhodnotit ten poměrně zvláštní rok z vašeho pohledu předsedy klubu?

O A týmu již byla řeč v předchozí otázce. Jen bych doplnil, že se vedení klubu podařilo, aby se v něm sešla kvalitní fotbalová parta, jaká v Lípě již dlouho nebyla. Počínaje ideální trenérskou dvojicí s profesionálním přístupem. Výborně se podařilo namixovat složení hráčského kádru počínaje dvojicí zkušených hráčů, přes poctivé dříče v krásném fotbalovém věku mezi 25 a 27 lety, po dravé ambiciózní mládí. Dovolím si říct, že takový tým je na úrovni divizní soutěže až „z říše snů“ pro vedení každého klubu. Nemohu zapomenout ani na hlavního sponzora, bez kterého by se náš fotbalový klub neobešel a tím je město Česká Lípa. Jsem velice potěšen, že ani v této těžké době město pro rok 2021 nezměnilo výši financí vyčleněných na podporu sportovní a kulturní činnosti ve městě. Městu patří mé velké díky! Také jsem rád za návrat pana Jakoubka a firmy JAKUB, jako dalšího velice důležitého významného sponzora. Samozřejmě mě také těší, že pokračuje práce s mládeží jako základem pro další pokračování fotbalu v České Lípě a to počínaje přípravkami až po dorost. I tady musím poděkovat všem pro širokou veřejnost „bezejmenným“ trenérům, o kterých by měl být váš příští článek. Dovolím si nyní uvést pouze dvě jména - Karel Machač a Pavel Jandáč.

Vy jste poskytl Deníku větší rozhovor minulý rok v březnu. Mluvilo se také o financích. Nemůže předčasné ukončení další sezóny být přeci jen z pohledu financí problém?

Může i nemusí. Je to trošku spekulativní. Samozřejmě ekonomický vliv na stávající i budoucí potencionální sponzory určitě stávající krizová situace má. Proto mé velké díky v jedné z předchozích otázek patřilo městu Česká Lípa, které má již svůj rozpočet pro rok 2021 schválený. Na druhou stranu naše výdaje v době utlumení sportovních aktivit jsou také logicky „zamrazeny“.

Překvapilo vás, jak jste letos vstoupili do divize? Aktuálně jste na třetím místě.

Překvapilo, ale příjemně . Mé přání byl klidný střed tabulky. Ale jak jsem již řekl, sešel se zde na úrovni divizní soutěže po sportovní úrovni skvělý tým. Dnes dokonce můžeme říci, že některé ztráty bodů v penaltových rozstřelech nás teď mrzí.

Pokud by se sezóna nějakým způsobem dohrála do fáze, kdy už by se mohlo postupovat a Lípa by měla tu šanci, kývli byste na postup?

Po sportovní stránce určitě ano. Tým, fanouškové i město by si třetí ligu zasloužilo. Ale dnes už je i divizní soutěž především o jejím finančním zajištění. Klub bez sponzora, jakým pro nás je město Česká Lípa, firma Jakub a řada dalších, na ní nemůže dosáhnout. Tím bych se dostal k tomu, co jsem řekl právě vloni v březnu. Všechny firmy působící v České Lípě a obzvláště ty, které mají zakázky od města, by se vždy měly, v rámci „šíření svého dobrého jména“, podílet na podpoře sportovního a kulturního života ve městě ve větší míře, tak jak tomu bývalo i v minulosti. A věřím, že právě díky našemu rozhovoru, tomu tak bude .

Souhlasíte s vládními opatřeními, která aktuálně dusí amatérský sport?

Je velice těžké posuzovat co je a co není nutným opatřením. Teď sděluji pouze svůj osobní názor. Pokud jsou plné dopravní prostředky a nákupní střediska lidí, pak sport ve volné přírodě bych já osobně neomezoval. Ale upřímně, v době krizového stavu, kdy personál nemocnic kolabuje fyzickým a psychickým přetížením daným počtem a stavem pacientů v nich, bych já amatérské soutěže nespustil. I tady musím všem „bezejmenným“ zaměstnancům nemocnic poděkovat za jejich již roční enormní vypětí.

Jak velký vliv může mít aktuální sportovní stopka na vaši mládež?

To je to, čeho se bojím nejvíce. Aby nám děti nezlenivěly a časem nesportovaly jenom virtuálně na počítačích. Aby každý sportovní klub byl schopen postavit tým v každé mládežnické kategorii. Ale to ukáže až čas a já věřím, že tak jako jiná závažná onemocnění v historii lidstva, se i současný koronavir podaří letos i díky proočkovanosti populace zažehnat a všichni budeme zase volně dýchat . Tedy bez roušek a respirátorů i dýchacích přístrojů. A zase budeme moct naplno sportovat. Já osobně mám zásadu a měl by to tak cítit každý sportovec. V této době by se měl sám individuálně fyzicky udržovat v maximální možné kondici i pro svoji osobní budoucí sportovní kariéru. Čím dřív si toto vštípí, tím více toho ve sportu dosáhne.

Na co jste, za ten rok ve funkci předsedy pyšný?

Pyšný mohu být na složení a výsledky A týmu a na tým, který získal až neskutečnou výši dotací. Oni už vědí komu tímto hlavně děkuji, že ano Honzo a Karle (úsměv).

A na čem je potřeba zapracovat?

Co se týče věcí ke zlepšení těch je ještě „kopec“. Namátkou je to lepší postavení staršího dorostu v tabulce, získání dalších sponzorů pro A tým a třeba mít ve městě jeden silný velký městský fotbalový klub. V Lípě také nejsou dva florbalového, nebo hokejové kluby.

Martin Jánošík, Michal Slabý - aktuální trenérské duo A týmu. S oběma určitě panuje spokojenost.

Maximální! To slovo mluví za vše, více už bych snad ani nemusel říkat. Michal je kluk, se kterým jsem si sedl lidsky od prvního podání ruky a Martin to je profík jak má být – viděl jste třeba jeho patnáctiminutové sestřihy mistrovských zápasů s komentářem a elektronickou tužkou???

Je podle vás reálné, že by se divize hrála pod podmínkou pravidelného testování? Nebo snad že by mohli hrát jen očkovaní fotbalisté?

Zase bychom byli i u financí. Reálné to bude, pokud by na to týmy měly. Tedy, že by byly uznávány například jednoduché a levné testy. Například ze slin. O tom, že by byli všichni hráči očkovaní nelze při váznoucích dodávkách vakcín aktuálně uvažovat. A pak je pro mě důležité, abychom všichni, nejen v klubu, ale i čtenáři vašeho Deníku a vůbec všichni lidé v Lípě a v tomto státě tuto nelehkou dobu přežili hlavně ve zdraví a bez následků na něm. To musí být pro nás pro všechny „číslo jedna.“