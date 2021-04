V rozhovoru pro Deník přiznává, že tak dlouhá fotbalová pauza, kterou způsobil koronavir, bude u děti znát. Obává se, že letošní ročník mládežnických soutěží už se nerozjede. „Řeknu to na rovinu. Moc bych klukům přál zahrát si opravdový zápas o body. Upřímně si ale neumím představit, že po šestiměsíční přestávce nejen od utkání, ale i od plnohodnotného tréninku, by týmy naskočily do mistrovských utkání,“ zdůraznil Karel Machač.

V říjnu se zastavily veškeré fotbalové mládežnické soutěže. Jak se snažíte vaše děti udržet v kondici?

Když se v říjnu zastavily soutěže, nikdo z nás nepředpokládal, že to bude na šest měsíců. Udržet svěřence v kondici po tak dlouhou dobu u sportu jako je fotbal, je téměř nemožné. Ztráta kondice a výkonnosti bude značná. Bude trvat nejméně dalších šest měsíců, než se hráči dostanou na původní herní a kondiční úroveň. Hráče udržujeme alespoň v částečné kondici díky tomu, že jim trenéři zasílají individuální plány. V lednu a únoru zejména dorostenecké a žákovské týmy absolvovaly ve dvojicích kondiční přípravu na atletické dráze. FAČR vytvořila pro hráče manuál s názvem „Trénuj doma“. Dále FAČR přichází s on-line projektem Odpískej nudu s McDonald’s Cupem, který nabízí svěřencům i jejich rodičům inspiraci a motivaci jak pro fotbalový trénink, tak samotný pohyb. Projekt obsahuje také soutěž pro děti spojenou s tréninkovou výzvou. Všechny tyto aktivity samozřejmě nemohou nikdy nahradit plnohodnotný trénink a zápasové vytížení.

Jak jste vnímal zmatky před 12. dubnem, kdy došlo k prvnímu rozvolnění a nikdo pořádně nevěděl, zda se začne, nebo nezačne trénovat?

Zmatky jsme vnímali velice negativně. Přinesly nám mnoho nepříjemností se zajišťováním tréninkových ploch. Na druhou stranu si velice vážíme toho, že nakonec došlo alespoň k nějakému řešení a fotbalisté se mohou vrátit k tréninku, byť za přísných hygienických podmínek.

Nebojíte se určitého úbytku dětí ve vaší mládežnické základně?

Určité obavy máme, nikdo nikdy tuto situaci nezažil, ani hráči ani trenéři. Něco mně ale říká, že sport bude dětem chybět a rádi se k němu vrátí. Nejen fotbal, ale sport všeobecně, je podle mého názoru velmi dobré sociální prostředí, které dětem přináší nejen sportovní vyžití, ale také navazování nových přátelství. Je nyní na nás na klubech, abychom sport dělali tak, aby ten úbytek dětí byl co nejmenší.

Jste jistě v kontaktu s rodiči. Jak se dívají na současnou situaci? Chtějí, aby už děti trénovali, nebo mají ještě obavy?

V rámci možností jsou v kontaktu s rodiči hlavně trenéři jednotlivých týmů a většina z nich má velký zájem na tom, aby došlo k restartu sportovní činnosti. Samozřejmě se najdou i rodiče, které mají obavy a je to zcela pochopitelné. Covid-19 je zákeřná a nebezpečná nemoc, kterou nelze nebrat vážně. Pokud hráč dočasně přeruší sportovní činnost z důvodů obav o své zdraví, může se kdykoliv ke sportování do našeho klubu vrátit, až sám uzná za vhodné.

Věříte, že se ještě rozběhne letošní ročník mládežnických soutěží?

Řeknu to na rovinu. Moc bych klukům přál zahrát si opravdový zápas o body, upřímně si ale neumím představit, že po šestiměsíční přestávce nejen od utkání, ale i od plnohodnotného tréninku, by týmy naskočily do mistrovských utkání. Takto dlouhá pauza vyžaduje nejméně měsíční tréninkovou přípravu a odehrání alespoň čtyř přípravných utkání, abychom mohli říct, že tým je částečně připraven hrát o mistrovské body.

Bude potřeba před dalším ročníkem protáhnout letní přípravu?

To záleží na tom, jak bude probíhat dohrání současného ročníku. Pokud už se fotbal nezastaví a kluby budou moc trénovat a hrát až do června, pak by měla stačit běžná letní příprava. Červenec a srpen by měl stačit na to, aby týmy byly připraveny na nový soutěžní ročník.

Pojďme k vám. Jak dlouho jste šéftrenér mládeže v České Lípě?

Jako trenér působím v klubu s přestávkami od roku 2006, šéftrenérem klubu jsem od roku 2010. Dále jsem ve VV FK Česká Lípa jako řadový člen.

Máte obsazeno deset mládežnických kategorií. Vypadá to, že mládež je v České Lípě v dobré kondici.

Máme obsazeny kategorie od dorostu až po školičku, staráme se zhruba o 180 dětí ve věku od 5 do 19 let. V jaké kondici je naše mládež se nyní těžko odhaduje. Věříme, že postupným návratem na hřiště se vše bude zlepšovat a vše se vrátí do „starých“ časů. Něco se nám za poslední léta v klubu podařilo, některé další cíle máme před sebou. Máme oba dorosty v republikových soutěžích, kde se utkáváme s týmy jako jsou Teplice, Dukla Praha, Liberec, Jablonec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary. Tedy s kluby, kde pracují s mládeží na velmi vysoké úrovni. Jsme držiteli Sportovního střediska mládeže OFS, spolupracujeme s fotbalovou akademií FC Slovan Liberec. Chtěli bychom pozvednout úroveň našich žákovských týmů a dostat je také na republikovou úroveň.

Mužský tým Arsenalu hraje divizní soutěž. Máte tam své odchovance?

Přesto, že naše A mužstvo má nyní na divizní soutěž velmi kvalitní hráče a je těžké se do jeho kádru probojovat, nastupuje za něj stále mnoho hráčů, kteří prošli našimi mládežnickými týmy. Někteří to ještě vzali oklikou přes Slovan Liberec nebo FK Mladá Boleslav. O to cennější je skutečnost, že se vrátili do svého mateřského klubu a chtějí pozvednout kvalitu českolipského fotbalu. Nechtěl bych na někoho zapomenout, ale mohu jmenovat konkrétně tyto hráče - Malý, Hodač, Žižka, Vacek, Valta, Karlík, Mikysa, Ladra.

A pokud se do divizního celku nedostanou, jakou mají možnost?

Pokud je pro některého našeho odchovance divize mužů příliš náročná soutěž, snažíme se klukům najít uplatnění v jiných klubech. Své hráče máme například v Novém Boru, v Doksech, Skalici. S jistotou mohu říci, že spolupracujeme se všemi kluby okresu. Jak na mládežnické, tak na dospělé úrovni. Dalším důležitým krokem také bylo, že jsme v roce 2020 založili B tým, kde je cílem dostat se postupně minimálně do 1.B třídy a tím umožnit kvalitní úroveň soutěže pro naše dorostence přecházející mezi dospělé.

Jistě pořádáte nábory nových nadějí. Jak probíhají?

Náš klub jde cestou takzvaného celoročního náboru. To znamená, že jsme otevřeni pro nové zájemce po celý rok. Stačí přijít na stadion, vyhledat svoji věkovou kategorii a zařadit se do tréninkového procesu. Klasické organizované nábory pořádáme tak jednou za rok až dva, podle toho, kterou věkovou kategorii potřebujeme doplnit.

Hádám, že vám osobně už fotbal a klasická práce v klubu hodně chybí.

Tohle všechno nám všem moc chybí, fotbal je náš život. Já se mu v různých formách věnuji téměř 50 let. Na druhou stranu i v těchto dobách běží dotační programy. Podávají se tedy dotace, v únoru jsme obhajovali žádost o Sportovní středisko mládeže, takže nějaká práce kolem fotbalu je stále. Nahradit ale sportovní utkání, trénink, kontakt s kabinou, tomu se žádná jiná práce nevyrovná. Fotbal je prostě fenomén, bez kterého si nikdo nedokáže život představit.